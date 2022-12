Darts WM mit Gabriel Clemens heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Darts-WM 2023 in London steigt Gabriel Clemens ins Turnier ein. Das sind die Spiele am heutigen Mittwoch. SPOX sagt zudem, wo die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden können.

Neuer Tag, neue Spiele bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 in London: Auch am heutigen Mittwoch, den 21. Dezember geht es im Alexandra Palace wieder heiß her. In einer Tagessession und in einer Abendsession stehen insgesamt mal wieder acht Begegnungen auf dem Programm.

Darts WM mit Gabriel Clemens heute live: Spiele, Ansetzungen

Der heutige WM-Tag geht dabei auch mit deutscher Beteiligung vonstatten. Am Abend ist Gabriel Clemens nämlich erstmals im Einsatz, er bekommt es mit William O'Connor zu tun. Dieser hatte sich zuvor gegen Beau Greaves durchsetzen können, was wiederum bedeutet: Das deutsch-irische Duell findet in der zweiten Runde statt.

Als Teil der Top-32 der Weltrangliste musste Clemens nicht bei der ersten Runde mitmachen, für ihn beginnt die WM erst jetzt. An der Reihe ist er gegen 21 Uhr, wenn das erste Spiel vom Abend zwischen Mervyn King und Danny Baggish beendet ist. Wiederum nach Clemens treten Michael van Gerwen gegen Lewis Williams und Stephen Bunting gegen Leonard Gates an.

© getty Gabriel Clemens steigt in die Darts-WM 2023 ein.

Den WM-Tag eröffnen um 13.30 Uhr John O'Shea und Darius Labanauskas, danach nehmen es Martijn Kleermaker und Xicheng Han, Callan Rydz und Josh Rock sowie Dave Chisnall und Andrew Gilding miteinander auf. Gespielt wird im Best-of-5-Modus.

Uhrzeit Begegnung 13.30 Uhr John O'Shea - Darius Labanauskas nach Spiel 1 Martijn Kleermaker - Xicheng Han nach Spiel 2 Callan Rydz - Josh Rock nach Spiel 3 Dave Chisnall - Andrew Gilding 20.00 Uhr Mervyn King - Danny Baggish nach Spiel 1 Gabriel Clemens - William O'Connor nach Spiel 2 Michael van Gerwen - Lewis Williams nach Spiel 3 Stephen Bunting - Leonard Gates

Darts WM mit Gabriel Clemens heute live: Übertragung im TV und Livestream

Auch am heutigen Mittwoch könnt Ihr die Darts-WM live miterleben - auch dann, wenn Ihr nicht gerade selbst vor Ort im Ally Pally seid. Im deutschen Free-TV überträgt Sport1 das komplette Turnier live. Via sport1.de und über den YouTube-Kanal des Senders ist man auch per Livestream mit dabei, sofern man nicht im Fernsehen einschalten kann.

Abgesehen von Sport1 besitzt hierzulande noch jemand die Rechte an der Ausstrahlung der Weltmeisterschaft im Darts: DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst ist somit heute ebenso eine Anlaufstelle, wenn man nichts verpassen möchte. Ein Monatsabo ist für 29,99 Euro monatlich zu haben, ein Jahresabo für 24,99 Euro monatlich.

Darts WM mit Gabriel Clemens heute live: Spiele im Liveticker

SPOX nimmt sich der Darts-WM heute ebenfalls an - und zwar per Liveticker. Begleitet werden die Matches von Clemens und van Gerwen.

