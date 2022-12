Darts WM, Achtelfinale heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Darts-WM in London finden am heutigen Donnerstag Duelle im Achtelfinale statt. Das sind alle Ansetzungen und so lassen sie sich im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Langsam aber sicher geht es in die heiße Phase hinein. Am kommenden Dienstag (3. Januar) findet bei der Darts-Weltmeisterschaft in London das Finale statt. Momentan läuft bei dem am 15. Dezember gestarteten Turnier das Achtelfinale. Dieses wird auch am heutigen Donnerstag, den 29. Dezember wieder ausgetragen.

Darts WM, Achtelfinale heute live: Spiele, Ansetzungen

Sowohl für die Tagessession als auch für die Abendsession sind je drei Partien im Best-of-7 angesetzt. Los geht es ab 13.30 Uhr, den Anfang machen dann Dirk van Duijvenbode und Ross Smith. Sie sind noch in der dritten Runde im Einsatz, ebenso wie nach ihnen Rob Cross und Mervyn King sowie Dave Chisnall und Stephen Bunting.

Ab 20 Uhr folgen dann Luke Humphries gegen Vincent van der Voort in der dritten Runde sowie Gerwyn Price gegen José de Sousa und Jonny Clayton gegen Josh Rock in der vierten Runde, dem Achtelfinale. Dieses hat zumindest heute also keine deutsche Beteiligung.

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit Runde Sets Do., 29.12. Dirk van Duijvenbode Ross Smith 13.30 Uhr 3. Runde Best of 7 Do., 29.12. Rob Cross Mervyn King nach Spiel 1 3. Runde Best of 7 Do., 29.12. Dave Chisnall Stephen Bunting nach Spiel 2 3. Runde Best of 7 Do., 29.12. Luke Humphries Vincent van der Voort 20.00 Uhr 3. Runde Best of 7 Do., 29.12. Gerwyn Price José de Sousa nach Spiel 1 4. Runde Best of 7 Do., 29.12. Jonny Clayton Josh Rock nach Spiel 2 4. Runde Best of 7

Darts WM, Achtelfinale heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Darts-WM 2023 bekommt Ihr dieses Jahr live und komplett im Free-TV zu sehen. Sport1 besitzt einmal mehr die Rechte, um das Turnier in Gänze zu übertragen, ist somit auch am heutigen Donnerstag dabei. Sein TV-Programm bietet Sport1 auf sport1.de ebenso via Livestream an, dieser ist gratis und lässt sich ohne Anmeldung abrufen.

Um diese Trophäe geht es bei der WM im Darts.

Neben Sport1 gibt es in Deutschland dann sogar noch eine weitere Möglichkeit, die Darts-WM live mitzuerleben. DAZN besitzt nämlich ebenfalls Rechte, das Turnier zu zeigen und tut das dann auf seiner Plattform im Livestream. Auch der kostenpflichtige Streamingdienst ist bei der Weltmeisterschaft an jedem Spieltag mit von der Partie.

Noch kein Mitglied? Ein Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro und ist jederzeit kündbar, für ein Jahresabo werden monatlich 24,99 Euro fällig. Dieses bindet Euch für zwölf Monate an DAZN. Geboten bekommt man dafür neben der Darts-WM unter anderem jede Menge Fußball mit der Champions League, der Bundesliga, internationalen Ligen sowie die NBA, die NFL, Motorsport, Wintersport oder Kampfsport.

Darts WM: Achtelfinale heute im Liveticker

Wer die Darts-WM heute nicht verpassen will, kann auch bei SPOX vorbeischauen. Hier werden viele Partien des Turniers nämlich im Liveticker begleitet.

