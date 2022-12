Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Darts-WM 2023 steht am heutigen Samstag der dritte Turniertag an. Welche Spiele angesetzt sind und wo sich diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lassen, erklärt SPOX in diesem Artikel.

Die Weltmeisterschaft im Darts ist eröffnet. Seit Donnerstag wird im Alexandra Palace in London, besser bekannt als Ally Pally, um Punkte und Siege gekämpft. Am heutigen Samstag, den 17. Dezember steht der dritte Turniertag an - wie gewohnt mit einer Tagessession und einer Abendsession. Acht Duelle je im Best-of-5 werden dabei insgesamt absolviert, sechsmal in der ersten Runde, zweimal in der zweiten Runde.

Darts WM: Spiele und Ansetzungen am 17. Dezember

Los geht es um 13 Uhr, wenn Martin Lukeman (England) und Nobuhiro Yamamoto (Japan) gegeneinander antreten. Es folgen dann die Matches Simon Whitlock (Australien) gegen Christian Perez (Philippinen), Adam Gawlas (Tschechien) gegen Richie Burnett (Wales) und Daryl Gurney (Nordirland) gegen Alan Soutar (Schottland).

© getty Bei der Darts-WM geht es auch am heutigen Samstag zur Sache.

Zu späterer Stunde spielen Ryan Meikle (England) gegen Lisa Ashton (England), Cameron Menzies (Schottland) gegen Diogo Portela (Brasilien), Josh Rock (Nordirland) gegen José Justicia (Spanien) und Dimitri Van den Bergh (Belgien) gegen Lourence Ilagan (Philippinen).

Uhrzeit Begegnung ab 13.00 Uhr Martin Lukeman - Nobuhiro Yamamoto Simon Whitlock - Christian Perez Adam Gawlas - Richie Burnett Daryl Gurney - Alan Soutar ab 21.00 Uhr Ryan Meikle - Lisa Ashton Cameron Menzies - Diogo Portela Josh Rock - José Justicia Dimitri Van den Bergh - Lourence Ilagan

Darts WM: Übertragung heute live im TV und Livestream

Die Weltmeisterschaft im Darts kann man in Deutschland gemütlich von Zuhause aus verfolgen, denn gleich zwei Sender bieten eine Live-Übertragung zu dem Turnier an.

Einerseits strahlt Sport1 jeden einzelnen Tag der WM live im Free-TV aus, das dortige Programm wird dann auch im kostenlosen Livestream angeboten. Reinklicken kann man sich hierfür entweder auf sport1.de oder in den YouTube-Kanal von Sport1.

Außerdem geht auch DAZN auf Sendung. Der kostenpflichtige Streamingdienst hat sich ebenfalls wieder die Rechte gesichert, um die Darts-WM live zu zeigen. Ein Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, ein Jahresabo monatlich 24,99 Euro.

Darts WM: Spiele heute im Liveticker

SPOX begleitet die Darts-WM während der Partien im Liveticker. In unserer Tagesübersicht könnt Ihr einsehen, welche Spiele wir heute live für Euch begleiten, damit Ihr nichts verpasst

