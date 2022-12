Darts-WM 2023: Danny Jansen mischt mit Vokuhila-Frisur Ally Pally auf - Unfall verhinderte Fußball-Karriere

"Ruud Mullet" mischt den Ally Pally auf: Danny Jansen sorgt mit seiner Vokuhila-Frisur bei der Darts-WM für Furore. Dabei hatte "The Mullet" früher ganz andere Karrierepläne. Doch ein schwerer Unfall verhinderte eine mögliche Laufbahn als Fußballer.

Vokuhila-Frisur, weit aufgeknöpfter Hemdkragen und Halskettchen - keine Frage, Danny Jansen ließ bei seinem ersten Auftritt im Londoner Alexandra Palace die 80er Jahre aufleben. Eine eigene kleine Fangruppe mit Vokuhila-Perücken und entsprechend bedruckten T-Shirts jubelte im Publikum dem jungen Mann zu, der mit seinem Look auch problemlos in der niederländischen Comedyserie "New Kids" hätte mitspielen können.

Der Klassiker "Welcome To The Jungle" Guns 'n' Roses begleitete den 20-jährigen Niederländer bei seinem Debüt bei der Darts-WM. Vor seinem erstmaligen Gang auf die größte Bühne im Darts-Sport holte sich Jansen noch eine Umarmung und aufmunternde Worte von seinem Vater im Publikum ab - ebenfalls Vokuhila-Träger.

Und der Grund, warum Jansen überhaupt beim Darts landete. Erst vor sechs Jahren nahm der Youngster ernsthaft die Pfeile in die Hand. Es folgte ein rasanter Aufstieg. 2018 wurde Jansen niederländischer Juniorenmeister, seither reiste er quer durch Europa von Turnier zu Turnier, als Support an seiner Seite: sein Vater.

Vor seinem WM-Debüt am Montag habe ihm seine Familie gesagt, sie sei stolz auf ihn, egal wie es laufe. Und es lief dramatisch: Gegen den Philippiner Paolo Nebrida vergab Jansen bei einer 2:0-Satzführung sogar vier Matchdarts, ehe er sich in einem Decider dann doch noch mit 3:2 den Einzug in die zweite Runde sicherte. Doch vor allem sorgte Jansen mit seinem unverkennbaren Markenzeichen für Aufsehen. "Ich trage die Vokuhila-Frisur seit ich fünf Jahre alt bin", sagte er bei Sky. Passenderweise lautet sein Kampfname beim Darts auch "The Mullet", zu Deutsch "Vokuhila".

© getty Danny Jansen zog bei der Darts-WM in die zweite Runde ein.

Darts-WM 2023: Danny Jansen musste nach Unfall Traum von Fußballkarriere aufgeben

In Anlehnung an den früheren Fußballstar Ruud Gullit wurde Jansen von niederländischen Medien schon "Ruud Mullet" getauft. Und die Parallele zum Fußball ist gar nicht so weit hergeholt, schließlich träumte der junge Mann mit dem markanten Nackenspoiler einst von einer Karriere als Fußballer. Doch ein schlimmer Unfall in seiner Kindheit durchkreuzte seine Pläne.

Als zehnjähriger Junge besuchte Jansen mit Freunden das Osterfeuer. Bei einem Sprung über einen Graben übersah er aufgrund der Dunkelheit einen Traktor. Mit seinem Bein blieb er in den scharfen Klingen des Treckers hängen. "Mein Unterschenkel war zertrümmert", sagte Jansen der niederländischen Zeitung AD.

Der Traum vom Fußballstar war somit geplatzt. Dabei galt er durchaus als talentiert. Jansen wuchs auf einem Bauernhof in Holten in der niederländischen Provinz Overijssel auf. Bis nach Enschede sind braucht man keine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Und Scouts des FC Twente sollen Jansen vor seinem Unfall auch schon beobachtet haben.

Doch abgesehen von seinen geplatzten Träumen begann für Jansen nach seiner schweren Verletzung ein "Alptraum" und eine "Achterbahnfahrt", wie er dem TV-Sender NOS erzählte: An meinem Geburtstag saß ich fünf Jahre lang im Rollstuhl, es war einfach schrecklich", berichtete Jansen: "Ich wurde in zehn Jahren zwölfmal operiert. Ich hatte 2,6 Zentimeter Beinlängenunterschied. Alles fing an, schief zu wachsen, und meine Kniescheiben mussten jedes Mal begradigt werden."

© getty Danny Jansen trifft bei der Darts-WM in der nächsten Runde auf Krzysztof Ratajski.

Darts-WM 2023 - Danny Jansen: "Der Unfall hat mich mental stark gemacht"

Trotz der langen Leidenszeit wagte Jansen sogar noch einen Comeback-Versuch auf dem Fußballplatz. "Ich bin zurückgekehrt, sogar als Kapitän. Aber dann lief es so schlecht, dass ich meine Kapitänsbinde abgeben musste. Dann habe ich gesagt: Ich werde nie wieder einen Fußballplatz betreten, damit bin ich durch."

Seine positive Einstellung hat sich Jansen trotz seiner schlimmen Erlebnisse in seiner Kindheit bewahrt. "Der Unfall hat mich mental stark gemacht. Ich mache mir keine Sorgen mehr, ich habe das Schlimmste hinter mir und jetzt genieße ich es einfach."

Das gilt insbesondere für seine Auftritte im Ally Pally. "Für mich wird ein Traum wahr. Dafür habe ich gearbeitet. Ich hatte wirklich ein gutes Jahr", sagte Jansen nach seinem Einstand auf der großen Bühne. Über die Q-School sicherte sich Jansen Anfang des Jahres seine Tourcard. Im April setzte er mit dem Sieg beim neunten Turnier der Players Championship in Barnsley ein Ausrufezeichen - auch weil er dabei unter anderem Weltmeister Peter Wright bezwang.

Seine Leistung gegen Nebrida am Montag war hingegen alles andere als weltmeisterlich. Insgesamt 37 Darts verwarf "The Mullet" auf die Doppelfelder. Zusammen mit seinem Kontrahenten sorgte er mit 68 verpassten Darts auf Doppel für einen Negativ-Rekord in der ersten Runde einer WM.

"Es war ein richtiger Kampf. Es war für mich das erste Mal und ich war wirklich nervös, denn das ist die Weltmeisterschaft, da will jeder dabei sein", sagte Jansen, der nun in der zweiten Runde am Donnerstag auf den an Nummer 18 gesetzten Krzysztof Ratajski trifft. Dass er sich am Oche steigern muss, weiß auch Jansen: "Ich denke, in der zweiten Runde wird es besser laufen. Meine Nerven werden etwas ruhiger sein."

Die Unterstützung der Fans dürfte "The Mullet" jedenfalls sicher sein.

