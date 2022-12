Darts WM mit Fallon Sherrock heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Weiter geht's bei der Darts-WM 2023 mit dem sechsten Turniertag! In London werden heute die letzten Duelle der ersten Runde ausgetragen, zudem geht es auch in der 2. Runde schon zur Sache. Wer alles dabei ist und wo Ihr Darts live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Vier Matches stehen am heutigen Spieltag auf dem Programmplan, unter anderem ist auch Fallon Sherrock mit von der Partie, deren Teilnahme an der Darts-WM in den vergangenen Tagen viel diskutiert wurde. Der Hintergrund in Kurzfassung? Eigentlich hatte Sherrock sich sportlich hinter Lisa Ashton und Beau Greaves nicht qualifiziert und wurde dann kurz vor der Auslosung noch ins Feld aufgenommen, weil sie im Juli das Women's World Matchplay gewonnen hatte.

"Warum sollte ich ihn nicht verdient haben?", fragte Sherrock gegenüber der Bild am Sonntag in Bezug auf die Thematik: "Ich habe ein Major-Turnier vor TV-Kameras gewonnen. Ja, es war ein reines Frauen-Turnier, aber es war trotzdem ein großer Wettbewerb. Jeder andere Major-Sieger darf doch auch bei der WM starten."

Gegen wen die "Queen of the Palace" heute antritt, welche Duelle außerdem anstehen, und wo das Ganze im TV, Livestream und Liveticker zuhause ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Darts WM heute: Spiele und Ansetzungen am Dienstag, den 20. Dezember

Eine Session ist am heutigen Dienstag geplant, los geht es damit um 20 Uhr. In der ersten Runde stehen sich Jim Williams und Sebastian Bialecki gegenüber, darauf folgen noch die Duelle Jamie Hughes vs. Jimmy Hendriks und Ricky Evans vs. Fallon Sherrock. Den Abschluss machen Raymond van Barneveld und Ryan Meikle in Runde zwei. Alle Matches werden im Best-of-5-sets entschieden.

Uhrzeit Begegnung Runde ab 20.00 Uhr Jim Williams - Sebastian Bialecki 1 Jamie Hughes - Jimmy Hendriks 1 Ricky Evans - Fallon Sherrock 1 Raymond van Barneveld - Ryan Meikle 2

© getty Fallon Sharrock trifft heute auf Ricky Evans.

Darts WM: Übertragung heute live im TV und Livestream

Zwei Möglichkeiten stehen Euch offen, wenn Ihr die Darts-WM heute live sehen möchtet: Sport1 und DAZN. Sport1 zeigt alle Partien der WM kostenfrei im TV sowie im Livestream via sport1.de oder dem hauseigenen YouTube-Kanal.Los geht es dort schon um 19.30 Uhr mit dem Countdown.

DAZN beginnt pünktlich mit dem ersten Duell, kommentieren werden Elmar Paulke und Experte Rene Eidams. Neben Darts hat der Streamingdienst übrigens noch viel mehr zu bieten: alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, Ligue 1, Serie A und Primera Division sind nur einige der Fußball-Events, dazu gibt es beispielsweise US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Motorsport oder Tennis.

Kostenpunkt? 29,99 Euro monatlich im Monatsabo, 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

© getty Raymond van Barneveld bekommt es in Runde 2 mit Ryan Meikle zu tun.

Darts WM am Dienstag: Spiele heute im Liveticker

Auch SPOX ist selbstredend dabei, wir tickern die letzten beiden Duelle des Tages live mit. In unserer Liveticker-Übersicht findet Ihr sämtliche Events gelistet, hier sind die Darts-Ticker des Tages:

Darts WM 2023: Der Zeitplan