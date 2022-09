World Series of Darts Finals: Zeitplan, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Bald ist es so weit, das Finale der World Series of Darts steht kurz bevor. Wann der Höhepunkt der Turnierserie ausgetragen wird und wie Ihr es im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verrät SPOX.

Es ist die insgesamt achte Auflage des Wettbewerbs in seiner heutigen Form, wieder steht einiges an Preisgeld auf dem Spiel. Ganze 300.000 Pfund werden vom 16. bis 18. September verteilt, für den Sieg gibt es 70.000 Pfund. Im vergangenen Jahr durfte Jonny Clayton den Pott mit nach Hause nehmen, er zählt neben Michael van Gerwen und Dimitri Van den Bergh auch diesmal zu den Favoriten.

Ihr möchtet wissen, wie die einzelnen Runden aufgeteilt sind, wer alles an den Finals teilnimmt und wo Ihr sie im TV und Livestream sehen könnt? Dieser Artikel liefert Antworten.

World Series of Darts: Ort, Zeitplan

Zum dritten Mal wird das Finale der World Series of Darts in den Niederlanden ausgetragen, genauer gesagt im AFAS Live in Amsterdam. Über drei Tage wird sich entscheiden, wer den Major-Sieg einheimst, folgendermaßen sind die Runden aufgeteilt:

Datum Uhrzeit Runde Modus Freitag, 16. September 19 Uhr 1. Runde Best of 11 Legs Samstag, 17. September 19 Uhr Achtelfinale Best of 11 Legs Sonntag, 18. September 12.45 Uhr Viertelfinale Best of 19 Legs Sonntag, 18. September 19 Uhr Halbfinale Best of 21 Legs Sonntag, 18. September 21.30 Uhr Finale Best of 21 Legs

© getty Jonny Clayton hat das Turnier im vergangenen Jahr gewonnen.

World Series of Darts: Teilnehmer, Turnierbaum

Acht Spieler sind bereits für das Achtelfinale gesetzt, ihre Gegner werden zuvor in der ersten Runde ausgespielt.

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Best of 11 Legs Best of 19 Legs Best of 21 Legs Best of 21 Legs 0 D.V.d.Bergh 0 Baggish/Joyce 0 0 G.Anderson 0 0 Puha/Duijvenbode 0 0 M.v.Gerwen 0 0 Mathers/Heta 0 0 J.Clayton 0 0 Whitlock/Noppert 0 0 G.Price 0 0 Campbell/Voort 0 0 J.Cullen 0 0 Hughes/Chisnall 0 0 M.Smith 0 0 Sherrock/Wright 0 0 J.Wade 0 0 Gates/Petersen

© getty Michael van Gerwen gehört zu den Turnierfavoriten.

World Series of Darts: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die Finals der live sehen möchtet, habt Ihr dafür zwei Optionen: Sport1 und DAZN. Sport1 zeigt alle Spiele im Kampf um die Krone live und kostenfrei - sowohl im TV als auch im Livestream.

Wie gewohnt ist auch DAZN in Sachen Darts mit von der Partie. Auch beim Streamingdienst könnt Ihr alle Duelle live sehen, im Gegensatz zu Sport1 ist der Streamingdienst allerdings kostenpflichtig. Um Darts und viele weitere Sportevents aus dem Fußball (Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division,...), US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Motorsport oder Tennis sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Dieses kostet 29,99 im Monat oder 274,99 Euro im Jahr.

World Series of Darts: Die Sieger der vergangenen Jahre