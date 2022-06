World Cup of Darts: Datum, Termine, Ort, Teams, Übertragung im TV und Livestream

Im Dartskalender steht als nächstes Turnier der World Cup of Darts an. Datum, Termine, Ort, Teams, Übertragung im TV und Livestream - alles, was Ihr zum Wettkampf wissen müsst, bekommt Ihr von SPOX erklärt.

World Cup of Darts: Datum, Termine, Ort, Teams

Der World Cup of Darts, nicht zu verwechseln mit der Darts-Weltmeisterschaft, die jährlich zur Jahreswende stattfindet, ist der nächste Wettbewerb, der im Kalender ansteht. Wie sich der World Cup of Darts von der Darts-WM unterscheidet, merkt man unter anderem auch daran, dass beim World Cup of Darts in Teams und nicht einzeln gespielt wird. Ein Team bilden dabei die zwei laut Order of Merit bestplatzierten Spieler des selben Landes. Im vergangenen Jahr etwa gewann das schottische Team, bestehend aus Peter Wright und John Henderson, mit 3:1 gegen Österreich (Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez).

World Cup of Darts: Datum und Ort

Das Turnier beansprucht etwas mehr als ein ganzes Wochenende und findet vom 16. bis zum 19. Juni statt. Als Spielstätte dient auch in diesem Jahr wieder eine Halle in Deutschland: Nachdem im vergangenen Jahr noch in der Sparkassen-Arena in Jena gespielt wurde, kehrt der Wettbewerb wieder nach Frankfurt in die Eissporthalle, die von 2015 bis 2018 beim World Cup of Darts als Spielstätte diente, zurück.

© getty Peter Wright und sein schottischer Partner John Henderson wollen ihren Titel verteidigen.

World Cup of Darts: Teams

Insgesamt nehmen 32 Nationen am Bewerb teil, zu den acht Teams, die gesetzt waren, zählte auch Deutschland, das Gabriel Clemens und Martin Schindler ins Rennen schickt, dazu. Die anderen sieben sind: England, Wales, Niederlande, Belgien, Australien, Nordirland und Titelverteidiger Schottland.

Nation Spieler 1 Spieler 2 England Michael Smith James Wade Wales Gerwyn Price Jonny Clayton Niederlande Danny Noppert Dirk van Duijvenbode Belgien Dimitri Van den Bergh Kim Huybrechts Australien Damon Heta Simon Whitlock Nordirland Daryl Gurney Brendan Dolan Deutschland Gabriel Clemens Martin Schindler Schottland Peter Wright John Henderson Brasilien Diogo Portela Artur Valle Dänemark Vladimir Andersen Andreas Toft Jørgensen Finnland Marko Kantele Aki Paavilainen Gibraltar Craig Galliano Justin Hewitt Hongkong Lok Lin Yee Ho Tung Ching Irland William O'Connor Steve Lennon Italien Giuseppe Di Rocco Gabriel Rollo Japan Tōru Suzuki Tomoyo Goto Kanada Jeff Smith Matt Campbell Lettland Madars Razma Nauris Gleglu Litauen Darius Labanauskas Mindaugas Baršauskas Neuseeland Ben Robb Warren Parry Österreich Mensur Suljović Rowby-John Rodriguez Philippinen Lourence Ilagan RJ Escaros Polen Krzysztof Ratajski Sebastian Białecki Portugal José de Sousa Vitor Jerónimo Schweden Daniel Larsson Johan Engström Schweiz Stefan Bellmont Thomas Junghans Singapur Paul Lim Harith Lim Spanien José Justicia Tony Martinez Südafrika Devon Petersen Stefan Vermaak Tschechien Adam Gawlas Karel Sedláček Ungarn Nándor Prés Gergely Lakatos Vereinigte Staaten Danny Baggish Jules van Dongen

© getty Gabriel Clemens und Martin Schindler formen das deutsche Duo beim World Cup of Darts.

World Cup of Darts: Termine

Der World Cup of Darts wird am Donnerstag, den 16. Juni, um 19 Uhr mit acht Erstrundenspielen eröffnet. Deutschland kriegt es dabei mit Spanien zu tun. Die restlichen acht Begegnungen der ersten Runde werden dann einen Tag später, am Freitag (17. Juni), zur selben Uhrzeit bestritten. Die Anzahl der Legs und Spiele innerhalb einer Paarung steigert sich im Laufe des Turniers. In der ersten Runde reicht ein Doppelspiel im Best-of-9-Legs-Modus aus, in den späteren Runden werden zusätzlich auch Einzelspiele gespielt. Im Halbfinale etwa besteht eine Paarung aus zwei Einzelmatches (Best of 7) und bei Bedarf einem Doppelmatch (ebenfalls Best of 7).

16. Juni, 19 - 23 Uhr:

Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 1. Runde Dänemark Singapur 1. Runde Neuseeland Schweiz 1. Runde Irland Kanada 1. Runde Österreich Finnland 1. Runde Nordirland Gibraltar 1. Runde Wales Philippinen 1. Runde Deutschland Spanien 1. Runde Niederlande Brasilien

17. Juni, 19 - 23 Uhr:

Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 1. Runde Lettland Ungarn 1. Runde Polen USA 1. Runde Schweden Südafrika 1. Runde Portugal Italien 1. Runde Australien Litauen 1. Runde England Tschechien 1. Runde Schottland Hongkong 1. Runde Belgien Japan

World Cup of Darts: Zeitplan

Datum Runde Uhrzeit Modus 16. Juni 1. Runde 19 - 23 Uhr Best-of-9-Legs (Doppel) 17. Juni 1. Runde 19 - 23 Uhr Best-of-9-Legs (Doppel) 18. Juni 2. Runde 13 - 17 Uhr 2 x Best-of-7-Legs (Einzel), 1x Best-of-7 (Doppel, falls nötig) 18. Juni 2. Runde 19 - 23 Uhr 2 x Best-of-7-Legs (Einzel), 1x Best-of-7 (Doppel, falls nötig) 19. Juni Viertelfinale 13 - 17 Uhr 2 x Best-of-7-Legs (Einzel), 1x Best-of-7 (Doppel, falls nötig) 19. Juni Halbfinale 19 - 21 Uhr 2 x Best-of-7-Legs (Einzel), 1x Best-of-7 (Doppel, falls nötig) 19. Juni Finale 21.30 Uhr - 23 Uhr 2+2 x Best-of-7-Legs (falls nötig), 1x Best-of-7 (Doppel)

Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am World Cup of Darts liegen zu hundert Prozent beim Streamingdienst DAZN, der daneben auf der Plattform zahlreiche weitere Darts-Turniere anbietet. Die Übertragung zum ersten Turnier-Tag geht am Donnerstag um 19 Uhr los, also wenige Minuten vor Beginn des ersten Spiels. Tag zwei, drei und vier werden ebenfalls zur Gänze gezeigt. Neben DAZN gibt es keinen anderen Anbieter, der den Wettkampf überträgt, auch Sport1 nicht.

Deswegen muss jeder, der am World Cup of Darts interessiert ist, ein DAZN-Abonnement haben. Für dieses fallen monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro an. Mit Abschluss des Abos bekommt Ihr jedoch auf einen Schlag auch Zugriff auf eine Menge anderer Sportarten und Wettkämpfe: darunter auf Fußball, US-Sport, Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, Wintersport, Boxen, Wrestling, MMA, Rugby und noch mehr.

