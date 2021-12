Heute geht es weiter mit Tag 6 der Darts WM! Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Matches und wie Ihr jedes Set heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach einem vollgepackten Sonntag inklusive eines deutschen Duells zwischen Florian Hempel und Martin Schindler geht es heute weiter mit Tag 6 der Darts WM, an dem ihr pure Starpower mit unter anderem Raymond van Barneveld zu sehen bekommt. Alle Informationen zu der Übertragung und wie Ihr alle Matches heute live im TV und Livestream sehen könnt, erhaltet Ihr hier.

Darts WM, Übertragung: Tag 6 heute live im TV und Livestream - Zeitplan, Ort, Ansetzungen und Begegnungen

Am heutigen Montag, dem 20. Dezember, steigt Tag 6 der Darts WM im Alexandra Palace, auch bekannt als "Ally Pally". Die Weltmeisterschaft ist am vergangenen Mittwoch gestartet und begeistert noch bis zum 3. Januar mit Spannung pur.

Nachdem es am gestrigen Sonntag jeweils am frühen Nachmittag und Abend eine Session mit jeweils 4 Matches gab, müsst Ihr Euch heute bis zum Abend gedulden für Eure nächste Dosis Darts-Drama. Um 20.10 Uhr geht es los mit dem britischen Duell Luke Woodhouse gegen James Wilson. Das voraussichtliche Highlight des Abends ist wie so oft mit Raymond van Barneveld verbunden, der um 22 Uhr gegen Lourence Ilagan antritt.

Anschließend kommt es zwischen James Wade und Maik Kuivenhoven bereits zu einem Duell in Runde 2.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Runde 20:10 Luke Woodhouse (England) James Wilson (England) 1 21:00 Rusty-Jake Rodriguez (Österreich) Ben Robb (Neuseeland) 1 22:00 Raymond van Barneveld (Niederlande) Lourence Ilagan (Philippinen) 1 23:00 James Wade (England) Maik Kuivenhoven (Niederlande) 2

Darts WM, Übertragung: Tag 6 heute live im TV und Livestream

Für Tag 6 der Darts WM braucht Ihr nichts weiter als das frei empfängliche Fernsehen, denn Sport1 überträgt die abendliche Session mit vier Matches komplett ab 20 Uhr live. Der Free-TV-Sender bietet dazu einen kostenlosen Livestream von Tag 6 der Darts WM an.

Alternativ könnt Ihr die ganze Darts WM bei DAZN verfolgen, der Streamingdienst steigt ebenfalls um 20 Uhr in die Übertragung ein mit Kommentator Elmar Paulke und Experte Dragutin Horvat an den Mikrofonen.

Dort seht Ihr neben der kompletten Darts WM auch exzellenten Fußball aus vier der fünf europäischen Topligen sowie die NFL, NBA, UFC, Boxen, WWE, Rugby, Beachvolleyball, Wintersport, Motorsport, Extremsport, Radsport, Schach, eSports, Handball, Tennis, und noch vieles mehr!

