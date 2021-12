Die Darts-WM 2022 geht heute los. Auch in diesem Jahr wird Elmar Paulke nicht bei Sport1 als Kommentator eingesetzt. Wir verraten Euch den Grund.

Jetzt DAZN-Abonnement sichern und damit die Darts-WM im Livestream verfolgen!

Heute Abend ist es endlich so weit. Das lange Warten auf die Darts-Weltmeisterschaft hat ein Ende, wenn um 20 Uhr im Londoner Alexandra Palace die ersten Partien des Turniers über die Bühne gehen. Der amtierende Weltmeister Gerwyn Price ist ebenfalls direkt im Einsatz. Er startet mit einem Zweitrundenspiel gegen den Sieger der Begegnung zwischen Ritchie Edhouse und Peter Hudson ins Turnier.

Darts WM: Die heutigen Partien im Überblick

Runde Spieler 1 Spieler 2 1. Runde Ritchie Edhouse Peter Hudson 1. Runde Ricky Evans Nitin Kumar 1. Runde Adrian Lewis Matt Campbell 2. Runde Gerwyn Price Ritchie Edhouse / Peter Hudson

Darts: Darum kommentiert Elmar Paulke nicht mehr bei Sport1 die WM

Darts-Kommentator Elmar Paulke wird während der Darts-Weltmeisterschaft 2022 nicht bei Sport1, wo er von 2005 bis einschließlich der Darts-Weltmeisterschaft 2018 tätig war, zu hören sein. Das heißt jedoch nicht, dass er beim Großereignis nicht dabei sein wird. Seit 2018 ist der 51-Jährige nämlich Teil des Kommentatoren-Teams von DAZN, wo er bis heute für Darts-Übertragungen zuständig ist und weswegen er nicht mehr bei Sport1 Darts-Wettbewerbe kommentiert.

Darts: Die WM heute live im TV und Livestream

Heute hat Paulke auch bereits seinen ersten Arbeitstag bei dieser WM. Um 20 Uhr beginnt DAZN mit der Übertragung der ersten Session des Turniers. Ihn begleitet dabei Tomas "Shorty" Seyler als Experte. Im Laufe des Turniers werden alle Sessions bei DAZN übertragen.

Welche Sportarten DAZN neben Darts ebenfalls im Angebot hat: Fußball (Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League, Länderspiele uvm.), Motorsport, Handball, Tennis, Wrestling, Boxen, UFC, Radsport, Rugby, Ski alpin, Biathlon, Skispringen.

Der Streamingdienst bietet all diese Sportarten und Wettbewerbe für entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr an. Dia Jahresvariante ist dabei pro Jahr um fast 30 Euro billiger.

Sport1 ist neben DAZN ebenfalls für die Übertragung der Darts-Weltmeisterschaft verantwortlich - und das sogar im frei empfangbaren Fernsehen. Kommentator Basti Schwele, der dreifache WM-Teilnehmer Robert Marijanovic und weitere Experten bilden das Team bei Sport1. Auch Sport1 bietet die Darts WM im Livestream an. Dieser ist kostenlos.

Darts: Die deutschen Teilnehmer bei der WM

Insgesamt nehmen vier Deutsche an der Darts-WM im Ally Pally teil. Während Gabriel Clemens erst in der zweiten Runde gegen den Sieger der Begegnung zwischen Lewis Williams und Toyokazu Shibata einsteigt, beginnen Martin Schindler und Florian Hempel, die in einem deutschen Duell gegeneinander antreten, sowie Fabian Schmutzler mit einem Erstrundenmatch das Turnier. Der erst 16-jährige Schmutzler trifft auf den Engländer Ryan Meikle.