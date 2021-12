Bei der Darts-WM 2022 steht heute der zweite Turniertag an. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Du willst die Darts-WM live verfolgen? Dann sichere Dir ein DAZN-Abonnement!

Darts WM, Tag 2: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am gestrigen Mittwoch wurde die Darts-WM 2022 mit vier Spielen eröffnet. Am heutigen Donnerstag, 16. Dezember, findet an Tag 2 der WM die doppelte Menge an Spielen statt.

In der Mittagssession und der Abendsession gibt es jeweils vier Spiele, drei der 1. Runde und eines der 2. Runde. Die Mittagssession beginnt um 13.30 Uhr, die Abendsession um 20 Uhr. (Darts-WM 2022: Der komplette Spielplan)

Am Abend greift mit Fabian Schmutzler der erste Deutsche ins WM-Geschehen ein. Der 16 Jahre alte WM-Debütant trifft im zweiten Spiel auf Ryan Meikle (Großbritannien). Mit Daryl Gurney und Ex-Weltmeister Gary Anderson absolvieren zudem zwei gesetzte Spieler ihre Zweitrundenspiele.

Darts WM: Die Spiele an Tag 2 im Überblick

Mittagssession ab 13.30 Uhr

Runde Spieler 1 Spieler 2 1. Runde Steve Lennon Madars Razma 1. Runde Scott Mitchell Chris Landman 1. Runde Chas Barstow John Norman 2. Runde Daryl Gurney Rickie Evans

Abendsession ab 20 Uhr

Runde Spieler 1 Spieler 2 1. Runde William O'Connor Danny Lauby 1. Runde Ryan Meikle Fabian Schmutzler 1. Runde Ron Meulenkamp Lisa Ashton 2. Runde Gary Anderson Adrian Lewis

Darts WM, Übertragung: Tag 2 heute live im TV und Livestream

Auch heute gibt es wieder die volle Ladung Darts-WM live im TV und im Livestream zu sehen. Verantwortlich dafür sind die beiden Anbieter Sport1 und DAZN.

Wie deren Übertragungen im Detail aussehen, erfahrt Ihr in den kommenden Abschnitten.

Darts WM, Übertragung: Tag 2 heute live im TV

Der Privatsender Sport1 zeigt die Darts-WM heute ab 13 Uhr live im Free-TV. Nach der täglichen Countdown-Sendung geht es live in die Spiele der Mittagssession. Auf diese folgt eine ausführliche Analyse der Spiele, ehe es um 19.30 Uhr mit der Live-Übertragung der Abendsession weitergeht. Die Spiele kommentieren wird Basti Schwele.

DAZN zeigt sein Programm vornehmlich im Livestream. Seit einigen Monaten bietet der Streamingdienst Highlights aber auch auf den beiden linearen TV-Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 an. Diese sind aber nicht per Kabel zu empfangen, sondern nur in Verbindung mit einem bestehenden Vertrag bei einem anderen Anbieter, beispielsweise Sky oder Vodafone. Die Darts-WM ist heute auf DAZN 1 live zu sehen.

Darts WM, Übertragung: Tag 2 heute im Livestream

Sport1 bietet parallel zu seiner Übertragung im Free-TV auch einen Livestream an - dieser ist kostenlos.

Gegen Bezahlung in Form eines Abos könnt Ihr die Darts-WM heute bei DAZN im Livestream verfolgen. Die Übertragungen der beiden Sessions mit Kommentator Elmar Paulke und Experte Tomas "Shorty" Seyler beginnen jeweils wenige Minuten vor dem ersten Wurf.

Abrufen könnt Ihr die Livestreams auf dazn.com oder über die DAZN-App. Somit könnt Ihr die Darts-WM heute auf dem Endgerät Eurer Wahl live verfolgen.

Neben Darts zeigt DAZN in den kommenden Wochen weitere Sport-Highlights live. Seien es die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Spiele aus der Primera Division, Ligue 1 oder Serie A, Spiele aus der NBA und der NFL oder Wintersport.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro (Jahresabo). Bis 19. Dezember könnt Ihr ein Jahresabo zum Preis von 124,99 Euro erwerben. Hier könnt Ihr Euch das DAZN-Abo eurer Wahl sichern!

Darts WM: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre