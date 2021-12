Am heutigen Mittwoch geht die Darts-WM offiziell los. Beim Großereignis im Londoner Ally Pally mit dabei sind auch einige deutsche Dartsprofis. Hier bei SPOX liefern wir Euch die Liste der deutschen Teilnehmer.

Es geht endlich los! Die Darts-Weltmeisterschaft 2022 wird am heutigen Mittwoch, den 15. Dezember, mit der ersten bzw. der zweiten Runde eröffnet.

Vier Begegnungen gehen heute im legendären Alexandra Palace (auch Ally Pally genannt) in London über die Bühne. Drei davon sind Spiele der ersten Runde, das Duell zwischen dem amtierenden Weltmeister Gerwyn Price und dem Sieger der Erstrundenpartie zwischen Ritchie Edhouse und Peter Hudson ist ein Spiel der zweiten Runde.

Die Spiele beginnen um 20 Uhr. Gespielt wird im Best-of-5-Modus. Heißt also, dass drei gewonnene Sätze für den Matchsieg genügen.

Darts WM: Die heutigen Partien im Überblick

Runde Spieler 1 Spieler 2 1. Runde Ritchie Edhouse Peter Hudson 1. Runde Ricky Evans Nitin Kumar 1. Runde Adrian Lewis Matt Campbell 2. Runde Gerwyn Price Ritchie Edhouse / Peter Hudson

Darts WM: Deutsche Teilnehmer im Ally Pally

Deutsche Dartsprofis sind heute zwar noch nicht im Einsatz. Nichtsdestotrotz nehmen im Laufe des Turniers auch einige Deutsche an der Weltmeisterschaft teil. Mit Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und Fabian Schmutzler und sind es insgesamt vier Deutsche, die in den folgenden Tagen und Wochen um den Titel kämpfen.

Wirft man einen Blick auf die PDC Order of Merit, ist Clemens (Rang 25) die größte Hoffnung Deutschlands. Clemens zog erst bei der vergangenen WM als erster Deutscher überhaupt in ein WM-Achtelfinale, musste sich dort jedoch dem Polen Krzysztof Ratajski nach sieben verpassten Match-Darts auf bittere Art und Weise geschlagen geben. Clemens steigt in der zweiten Runde ein und muss in seinem ersten Spiel gegen den Sieger der Begegnung Lewis Williams vs. Toyokazu Shibata ran.

© Twitter/PDC Fabian Schmutzler ist mit nur 16 Jahren der zweitjüngste WM-Teilnehmer der Geschichte.

Weiter hinten in der PDC Order of Merit befinden sich dann Martin Schindler (Rang 69) und Florian Hempel (Rang 87). Einer der beiden wird auf jeden Fall auch in der zweiten Runde mit dabei sein, Schindler und Hempel treffen nämlich am Sonntag in der ersten Runde in einem deutschen Duell aufeinander.

Zu guter Letzt folgt Deutschlands Dartssensation Fabian Schmutzler, der noch nicht gerankt und mit gerade erst 16 Jahren der zweitjüngste Teilnehmer der Geschichte ist. Der gebürtige Frankfurter trifft morgen in der ersten Runde auf den Engländer Ryan Meikle.