Darts WM: Gabriel Clemens vs. Lewis Williams und Rob Cross vs. Raymond van Barneveld heute im Liveticker

Vor Beginn: Im Anschluss an das Spiel von Gabriel Clemens treffen mit Rob Cross und Raymond van Barneveld zwei ehemalige Weltmeister aufeinander.

Vor Beginn: Am 9. Tag der Darts-WM 2022 finden in der Abendsession ab 20 Uhr vier Spiele statt. In der zweiten Partie hat Gabriel Clemens die Chance, als zweiter Deutscher nach Max Hopp in die 3. Runde einzuziehen. Die deutsche Nummer eins trifft auf Lewis Williams aus Wales.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der beiden Spiele bei der Darts-WM 2022 zwischen Gabriel Clemens und Lewis Williams sowie Rob Cross und Raymond van Barneveld.

Darts WM: Gabriel Clemens vs. Lewis Williams und Rob Cross vs. Raymond van Barneveld heute live im TV und Livestream

Die Darts-WM wird auch heute im Free-TV auf Sport1 übertragen. Der Privatsender bietet parallel auch einen Livestream an, den Ihr auf Sport1.de als auch auf dem YouTube-Kanal abrufen könnt.

Zudem könnt Ihr die heutige Abendsession auch bei DAZN live verfolgen. Der Streamingdienst hat sich ebenfalls Rechte an der Übertragung der kompletten WM gesichert. Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo gibt es für 149,99 Euro.

