Endlich ist es wieder soweit! Es sind nur noch Tage bis zum Start des größten Dart-Events des Jahres - der PDC Darts WM 2022. SPOX gibt Euch alle Infos, die Ihr braucht: Von den Match-Ansetzungen bis hin zur Übertragung und mehr.

Die PDC Darts WM 2022 im Alexandra Palace startet wie gewohnt Mitte Dezember in London. Es ist die 29. Auflage des Spektakels.

Stand jetzt sind bereits vier Deutsche qualifiziert: Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und Fabian Schmutzler werden sicher am Turnier teilnehmen. Mit Max Hopp, Steffen Siepmann und Michael Unterbuchner können heute sogar noch mehr dazukommen. Für alle noch nicht qualifizierten Tourcard-Besitzer steigt später am Tag nämlich das letzte Qualifikations-Turnier für die Darts-WM 2022.

Darts WM, Turnierbaum: Matches, Ansetzungen, Ergebnisse der ersten zwei Runden

Ingesamt nehmen 96 Spieler an der PDC Darts WM 2022 teil. In der ersten Runde duellieren sich 32 internationale Qualifikanten mit den 32 besten Spielern der Pro Tour Order of Merit. Die Top-32 der Weltrangliste sind bereits für die zweite Runde gesetzt.

Am 29. November, findet die Auslosung der Begegnungen der 1. Runde statt. Anschließend werden auch die genauen Zeiten der einzelnen Matches bekanntgegeben.

Match 1. Runde (15.12. - 21.12.2021) 2. Runde (15.12. - 23.12.2021) 1 Price vs. ? 2 Huybrechts vs. ? 3 Bunting vs. ? 4 Duijvenbode vs. ? 5 Clayton vs. ? 6 Clemens vs. ? 7 Smith vs. ? 8 Durrant vs. ? 9 Van den Bergh vs. ? 10 Petersen vs. ? 11 Ratajski vs. ? 12 King vs. ? 13 Wade vs. ? 14 Van den Voort vs. ? 15 Cullen vs. ? 16 Whitlock vs. ? 17 Wright vs. ? 18 Heta vs. ? 19 Searle vs. ? 20 Noppert vs. ? 21 Sousa vs. ? 22 Suljovic vs. ? 23 Aspinall vs. ? 24 Dolan vs. ? 25 Andersen vs. ? 26 White vs. ? 27 Cross vs. ? 28 Gurney vs. ? 29 Van Gerwen vs. ? 30 Dobey vs. ? 31 Chisnall vs. ? 32 Humphries vs. ?

Darts WM, Turnierbaum: Matches, Ansetzungen, Ergebnisse - Die Termine der Runden

Während die ersten vier Runden des Turniers allesamt in diesem Jahr ausgetragen werden, laufen das Viertel,- Halb- und Finale allesamt in den ersten Tagen des Jahres 2022 vonstatten.

1. Runde: 15. bis 21. Dezember 2021

15. bis 21. Dezember 2021 2. Runde: 15. bis 23. Dezember 2021

15. bis 23. Dezember 2021 3. Runde: 27. bis 29. Dezember 2021

27. bis 29. Dezember 2021 Runde der letzten 16: 29. und 30. Dezember 2021

29. und 30. Dezember 2021 Viertelfinale: 01. Januar 2022

01. Januar 2022 Halbfinale: 02. Januar 2022

02. Januar 2022 Finale: 03. Januar 2022

© imago images / Action Plus Gerwyn Price hat die Darts-WM 2021 gewonnen.

Darts WM, Turnierbaum: Matches, Ansetzungen, Ergebnisse - Übertragung im TV und Fernsehen

Die Übertragungsrechte der Dart WM 2022 haben sich in diesem gleich zwei Anbieter gesichert: Der Streamingdienst DAZN sowie Privatsender Sport1.

Darts WM, Turnierbaum: Matches, Ansetzungen, Ergebnisse - Übertragung im Livestream

Alle 28 Sessions, die auf insgesamt 16 Tage verteilt werden, sind auf der Sport-Plattform DAZN live abrufbar. Der Zugriff auf die diversen Streams erfordert allerdings ein entsprechendes Abonnement.

Dieses beläuft sich derzeit auf 14,99€ pro Monat oder, wenn Ihr etwas Geld sparen wollt, auf einmalige 149,99€ pro zwölf Monate. Neben der Darts-WM besitzt DAZN unter anderem auch die Rechte für einen Großteil aller Champions League-Spiele sowie aller Bundesligapartien an den Tagen Freitag und Sonntag.

Eine kostenlose Alternative dazu bietet Sport1 an: Über den Livestream zum eigenen Programm könnt Ihr ebenfalls alle Spiele der Veranstaltung live verfolgen. Möglich ist das entweder über die Sport1-App oder die Website.

Darts WM, Turnierbaum: Matches, Ansetzungen, Ergebnisse - Übertragung im TV

Neben den Livestreams via Internet ist es auch möglich das DAZN-Programm im linearen TV zu sehen. Notwendig dafür ist allerdings ein Vodafone GigaTV- oder Sky Q-Receiver. Die beiden Sender DAZN1 und DAZN2 sind dann jeweils als Add-On zu den regulären Inhalten zubuchbar. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Noch einfacher gestaltet sich die Sache allerdings bei Sport1. Genau dasselbe Programm, welches auch über die hauseigene Webseite zu sehen ist, strahlt der Privatsender zudem im linearen Fernsehen aus. Wer die Darts-WM 2022 also im TV schauen möchte, der ist mit dem Kanal von Sport1 am besten beraten.

Darts WM, Turnierbaum: Matches, Ansetzungen, Ergebnisse - Ort, Datum, Infos

Wettbewerb: Darts WM 2022

Darts WM 2022 Organisator: PDC

PDC Datum: 15. Dezember 2021 bis 03. Januar 2022

15. Dezember 2021 bis 03. Januar 2022 Austragungsort: Alexandra "Ally Pally" Palace in London

Alexandra "Ally Pally" Palace in London Teilnehmerzahl: 96

96 Preisgeld: Sieger: 500.000£ Gesamt: 2.500.000£



