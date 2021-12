Die Darts-WM 2022 in London läuft seit dem 15. Dezember. Aber wie lange dauert sie eigentlich noch? Hier erfahrt Ihr, wann das Finale stattfindet.

Wer folgt auf den amtierenden Titelträger Gerwyn Price? Vielleicht ja sogar er selbst? Seit dem 15. Dezember wird im Londoner Alexandra Palace, geläufiger bekannt als Ally Pally, die Weltmeisterschaft 2022 im Darts ausgetragen.

Wie weit ist das Turnier aktuell fortgeschritten? Wann geht es nach den ersten vier Runden in das Viertel- und Halbfinale sowie in das Finale? SPOX klärt hier über die genauen Termine mitsamt dem Endspiel auf.

Darts WM: Wann ist das Finale der Weltmeisterschaft?

Die erste Runde hat die Darts-WM so gut wie hinter sich und in Runde zwei sind auch schon jede Menge Partien absolviert worden. Hiernach wird in London angesichts der bevorstehenden Feiertage von Heiligabend an erst einmal eine Pause eingelegt, ehe es am 27. Dezember mit der dritten und am 29. Dezember mit der vierten Runde weitergeht.

© getty Um diesen Pokal geht es bei der Darts-WM.

Das Viertelfinale steigt dann komplett am 1. Januar, das Halbfinale komplett am 2. Januar. Tags darauf, am 3. Januar, fällt im Finale die Entscheidung über den Darts-Weltmeister 2022. Los geht es um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Dabei handelt es sich übrigens um einen Montag. Das Turnier dauert somit insgesamt 20 Tage.

Darts WM live im TV und Livestream sehen

Verfolgen könnt Ihr das Finale in Deutschland nicht nur bei einem Sender im TV und Livestream. Bereits seit dem 15. Dezember gehen nämlich sowohl Sport1 als auch DAZN täglich live auf Sendung. Gerade dann, falls Ihr Kunden bei DAZN seid, habt Ihr die Qual der Wahl.

Darts WM 2022, Finale: Das Preisgeld

Derjenige, der das Finale bei der Darts-WM für sich entscheidet, erhält nicht nur Silberware, sondern auch jede Menge Geld als Lohn. Allein für die Teilnahme an dem Endspiel erhalten beide Teilnehmer 200.000 Pfund, der Sieger dann nochmals 500.000 Pfund on top. Dieses Gewinner-Preisgeld gibt es in der Höhe seit 2019.