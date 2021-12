Im Alexandra Palace in London wird der Darts-Weltmeister 2022 ermittelt. Wir zeigen Euch, wie viel Preisgeld der Weltmeister und die weiteren Spieler bei der WM 2022 gewinnen werden.

Es ist der Traum eines jeden Darts-Profis - Weltmeister werden! Bei der noch bis zum 3. Januar 2022 dauernden WM 2022 kann sich der nächste Spieler diesen Traum erfüllen. (Darts-WM 2022: Der komplette Spielplan)

Neben dem Titel und dem 25 Kilogramm schweren WM-Pokal, der Sid Waddell Trophy, erhält der neue Weltmeister auch ein stattliches Preisgeld.

Wie viel der Weltmeister für seinen Sieg bekommen wird, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Darts WM 2022, Preisgeld: Wie viel bekommt der Weltmeister?

Bei der WM 2022 im Alexandra Palace wird insgesamt ein Preisgeld in Höhe von 2,5 Millionen Pfund (rund 2.970.000 Euro) an die 96 teilnehmenden Spieler ausgeschüttet.

Die größte Summe bekommt der Weltmeister: 500.000 Pfund (rund 594.000 Euro). Mit diesem Geld kann der Weltmeister mit etwas weniger Sorgen in die Zukunft blicken. Im Vergleich mit anderen Sportarten fällt das Preisgeld für den Darts-Weltmeister moderat aus. So erhielt der Sieger des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Pfund (rund 1,99 Millionen Euro).

2,5 Millionen minus 0,5 Millionen macht 2 Millionen - diese Summe bleibt also für die weiteren WM-Teilnehmer übrig. Alle Verlierer der 1. Runde erhalten 7.500 Pfund, je weiter ein Spieler im Turnierverlauf kommt, desto höher wird sein gewonnenes Preisgeld. Für das Erreichen des Halbfinales gibt es beispielsweise 100.000 Pfund.

Auch in diesem Jahr gibt es einen Extra-Bonus zu gewinnen. Der Spieler, dem im Turnierverlauf zwei 9-Darter gelingen, erhält 100.000 Pfund. Von dieser Summe gehen aber je ein Viertel an einen Fan und einen charitativen Zweck.

So fürstlich wie in diesem Jahr wurden die Darts-Profis in der Vergangenheit für ihre Leistungen nicht belohnt. Bei der ersten WM im Jahr 1994 betrug das Gesamtpreisgeld 64.000 Pfund, der Sieger erhielt 16.000 Pfund. Im Laufe der Jahre wurde das Preisgeld zunehmend aufgestockt. Phil Taylor erhielt beispielsweise für seinen letzten WM-Titel im Jahr 2013 200.000 Pfund.

Darts WM 2022: Das Preisgeld im Überblick

Runde Preisgeld Sieger 500.000 Pfund Finale 200.000 Pfund Halbfinale 100.000 Pfund Viertelfinale 50.000 Pfund 4. Runde 35.000 Pfund 3. Runde 25.000 Pfund 2. Runde 15.000 Pfund 1. Runde 7.500 Pfund

Darts: Die WM live im TV und Livestream

Wer Darts-Weltmeister 2022 wird und somit das Siegerpreisgeld in Höhe von 500.000 Pfund erhält, könnt Ihr am 3. Januar 2022 live im TV und im Livestream verfolgen. Bis dahin sind auch alle weiteren Sessions fast täglich, die WM pausiert vom 24. bis 26. Dezember und am 31. Dezember, live im TV und im Livestream zu sehen. Verantwortlich dafür sind die beiden Anbieter Sport1 und DAZN.

Der Privatsender Sport1 zeigt die Darts-WM im Free-TV und einem kostenlosen Livestream. DAZN ist von der ersten bis zur letzten WM-Partie im Livestream dabei.

Darts WM: Der Zeitplan im Überblick