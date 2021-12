Bei der Darts-WM zeigen die besten Spieler der Welt Ihr Können mit den kleinen Pfeilen. Wir verraten Euch, wie weit sie bei ihren Würfen von der Scheibe entfernt stehen.

Vom 15. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022 fliegen bei der Darts-WM 2022 die Pfeile! 96 Darts-Asse spielen im schon legendären Alexandra Palace um den begehrtesten Titel im Darts.

Aus deutscher Sicht ist die WM 2022 etwas ganz Besonderes. Noch nie gelang so vielen deutschen Spielern die Qualifikation zur WM wie diesmal. Gabriel Clemens, Florian Hempel, Martin Schindler und Fabian Schmutzler bilden das deutsche WM-Quartett. (Darts-WM 2022: Der komplette Spielplan)

Das ist auch eine Auswirkung des stetig steigenden Interesses am Darts in Deutschland. Viele Hobbyspieler haben inzwischen in den eigenen vier Wänden eine Dartsscheibe hängen und eifern ihren Stars nach.

Doch wie weit muss man bei einem Wurf von der Scheibe entfernt stehen - egal ob Profi oder Hobbyspieler? Das verraten wir Euch im kommenden Abschnitt.

Darts, Entfernung: Wie weit stehen die Spieler von der Scheibe entfernt?

Es ist schon beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price & Co. ihre Pfeile in den anvisierten Feldern versenken. Doch so leicht, wie das am heimischen TV-Gerät aussieht, ist es natürlich nicht, das zeigt auch ein Blick in die offiziellen Regeln.

In diesen ist auch der Abstand der Spieler zur Scheibe klar geregelt. Dieser beträgt 2,37 Meter von der Abwurflinie, dem sogenannten Oche, bis zur Scheibe. Zu beachten sind noch weitere Abmessungen. So muss der diagonale Abstand von der Abwurflinie bis zum Bulls Eye der Scheibe 2,93 Meter betragen. Das Bulls Eye muss in einer Höhe von 1,73 Metern vom Boden aus sein.

Darts: Die WM live im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr könnt Ihr wieder live im TV und im Livestream verfolgen, wie die besten Spieler der Welt bei der WM die Pfeile aus 2,37 Metern Entfernung auf die Scheibe werfen.

Der Privatsender Sport1 ist für die tägliche Liveberichterstattung im Free-TV und einem kostenlosen Livestream verantwortlich. Jede Session ist auch im Livestream von DAZN zu sehen.

Darts WM: Der Zeitplan im Überblick