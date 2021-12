Am 15. Dezember beginnt in London die Darts-WM 2022. Wir verraten Euch, wer das Darts-Highlight des Jahres live im TV und im Livestream zeigt.

Darts, WM 2022: Datum, Zeit, Ort, Infos

Das lange Warten aller Darts-Fans hat bald ein Ende! Am Mittwoch, 15. Dezember, beginnt im Alexandra Palace in London die WM 2022. Der Nachfolger von Titelverteidiger Gerwyn Price wird am 3. Januar 2022 ermittelt. Zwischen dem 24. und 26. Dezember legt die WM eine kurze Weihnachtspause ein, ebenfalls spielfrei ist am 31. Dezember.

96 Spieler gehen bei der Darts-WM 2022 ans Oche. Mit Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und dem erst 16 Jahre alten Fabian Schmutzler gelang vier Deutschen die Qualifikation für das Highlight des Jahres - so viele Spieler aus Deutschland waren zuvor noch nie bei einer WM vertreten. Schindler und Hempel treffen in der 1. Runde am 19. Dezember in einem rein deutschen Duell aufeinander.

Darts WM: Der Zeitplan im Überblick:

Runde Datum Sätze 1. Runde 15.-21. Dezember 2021 Best of 5 2. Runde 15.-23. Dezember 2021 Best of 5 3. Runde 27.-29. Dezember 2021 Best of 7 Achtelfinale 29.-30. Dezember 2021 Best of 7 Viertelfinale 1. Januar 2022 Best of 9 Halbfinale 2. Januar 2022 Best of 11 Finale 3. Januar 2022 Best of 13

Wer zeigt / überträgt die Darts WM live im TV und Livestream?

Alle Sessions der Darts-WM werden live im TV und im Livestream übertragen. Wie im vergangenen Jahr liegen auch diesmal die Übertragungsrechte bei Sport1 und DAZN.

Der Privatsender Sport1 ist für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Dort seht Ihr in den kommenden Wochen annähernd 145 Stunden Darts-WM live. Kommentator Basti Schwele begleitet Übertragungen mit dem dreifachen WM-Teilnehmer Robert Marijanovic und weiteren Experten wie Werner von Moltke am Mikrofon.

Alle Sessions live - das verspricht auch der Streamingdienst DAZN bei seinen Übertragungen mit Kommentator Elmar Paulke im Livestream.

Wer zeigt / überträgt die Darts WM im Livestream

DAZN zeigt schon das ganze Jahr 2021 hinweg die größten Turnier der PDC im Livestream - klar, dass der Streamingdienst auch die Darts-WM in aller Ausführlichkeit überträgt.

Den Livestream zur Darts-WM 2022 könnt Ihr jeden Tag über den Browser oder die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen - vorausgesetzt Ihr verfügt über eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-Abo.

DAZN bietet zwei Abo-Alternativen an: Ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (einmalig 149.99 Euro).

Neben Darts überträgt DAZN viele weitere Top-Events aus der Welt des Sports im Livestream.

Ebenfalls im Livestream - und das sogar kostenlos - könnt Ihr die Darts-WM 2022 im Livestream von Sport1 verfolgen. Hier kommt Ihr zum Sport1-Livestream.

Wer zeigt / überträgt die Darts WM live im TV

Sport1 und DAZN zeigen die Darts-WM auch live im TV. Sport1 kann von allen Haushalten in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden. Neben den Live-Übertragungen der Sessions zeigt der Privatsender weitere Highlightsendungen und Hintergrundberichte.

Auf den beiden linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 bietet der Streamingdienst seit einigen Monaten Highlights aus seinem umfangreichen Programmangebot an - in den kommenden Wochen viel Darts. Empfangen werden können die Sender aber nur in Verbindung mit einem Vertrag bei anderen Anbietern wie Sky oder Vodafone.

Last but not least könnt Ihr Euch die Darts-WM über die DAZN-App auch auf Euren Smart-TV holen.

Wer zeigt / überträgt die Darts WM live im TV und Livestream? - Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Turnier: Darts WM 2022

Darts WM 2022 Ausrichter: PDC

PDC Zeitraum: 15. Dezember 2021 bis 03. Januar 2022

15. Dezember 2021 bis 03. Januar 2022 Spielstätte: Alexandra "Ally Pally" Palace in London

Alexandra "Ally Pally" Palace in London Teilnehmerzahl: 96

96 Preisgeld: Sieger: 500.000£ Gesamt: 2.500.000£



