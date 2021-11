Grand Slam of Darts: Übertragung live im TV und Livestream

Mit dem Grand Slam of Darts steht eines der bedeutendsten Darts-Turniere des Jahres bevor. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Event live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Grand Slam of Darts: Datum, Zeit, Ort, Modus

"Stand up if you love the darts" - die inoffizielle Darts Hymne wird von Samstag, 13. November, bis Sonntag, 21 November sehr häufig in der Aldersley Leisure Village im englischen Wolverhampton erklingen. Mit dem Grand Slam of Darts steht eines der wichtigsten Turniere im Turnierkalender bevor.

In der Vergangenheit nahmen am Grand Slam of Darts immer Spieler der beiden Verbände PDC und BDO teil. Nach dem Ende der BDO im vergangenen Jahr beschränkt sich das Teilnehmerfeld des diesjährigen Grand Slam of Darts auf 32 Spielerinnen und Spieler der PDC.

Der Nachfolger von Vorjahressieger Jose de Sousa wird in zwölf Sessions ermittelt. An den beiden Starttagen und am Finaltag finden jeweils zwei Sessions statt. Diese beginnen um 14 Uhr und um 20 Uhr. An den restlichen Turniertagen beginnen die Spiele um 20 Uhr.

Bis Mittwoch, 17. November, werden ausschließlich Gruppenspiele absolviert. Das besondere am Grand Slam of Darts ist auch, dass die 32 Teilnehmer zunächst auf acht Gruppen a vier Spieler verteilt werden. Innerhalb jeder gruppe wird im Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o-Phase ein.

In der Gruppenphase wird "best of 9 legs" gespielt. , die 2. Runde "best of 19 legs" und ab dem Viertelfinale sogar "best of 31 legs".

Der Sieger des Grand Slam of Darts erhält ein Preisgeld in Höhe von 125.000 Pfund.

Darts - World Grand Prix: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Runde Samstag, 13. November 14 Uhr Samstag, 13. November 20 Uhr Sonntag, 14. November 14 Uhr Sonntag, 14. November 20 Uhr Montag, 15. November 20 Uhr Dienstag, 16. November 20 Uhr Mittwoch, 17. November 20 Uhr Donnerstag, 18. November 20 Uhr Freitag, 19. November 20 Uhr Viertelfinale Samstag, 20. November 20 Uhr Viertelfinale Sonntag, 21. November 14 Uhr Halbfinale Sonntag, 21. November 20 Uhr Finale

Grand Slam of Darts: Übertragung live im TV und Livestream

Der Grand Slam of Darts kann in diesem Jahr wieder live im Free-TV verfolgt werden. Der Privatsender Sport1 berichtet an jedem Turniertag live im frei empfangbaren Fernsehen. An einigen Tagen, beispielsweise am 14. November, steigt Sport1 mit etwas Verspätung in die bereits laufenden Sessions live ein. Die Übertragungen von Sport1 vom Grand Slam of Darts können auch in einem kostenlosen Livestream gesehen werden.

Vom ersten bis zum letzten Wurf überträgt zudem DAZN den Grand Slam of Darts im Livestream. Die täglichen Übertragungen bei dem Streamingdienst mit Kommentator Elmar Paulke beginnen jeweils unmittelbar vor dem Start der Sessions.

Mit der DAZN-App könnt Ihr Euch den Livestream jeden Tag auf verschieden Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop) oder auf dem Smart-TV ansehen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, DAZN in Form von zwei linearen TV-Sendern, DAZN1 und DAZN2, zu empfangen. Die beiden Sender zeigen täglich von 8 Uhr morgen bis Mitternacht die Highlights aus dem DAZN-Programm. Möglich ist das aber nur als Zusatz in einem Vodafone-Vertrag oder als Zusatz in einem Sky-Vertrag.

Ihr wollt den Grand Slam of Darts 2021 in aller Ausführlichkeit im Livestream von DAZN verfolgen? Dafür benötigt Ihr ein gültiges Abo des "Netflix des Sports". Ein jederzeit kündbares Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat, das auf lange Sicht preiswertere Jahresabo 149,99 Euro.

Mit einem Abo erwartet Euch neben Darts noch jede Menge weiterer Livesport aus den unterschiedlichsten Sportarten wie Fußball (Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Radsport, Wintersport oder MMA.

Grand Slam of Darts: Die Gruppen im Überblick

Mit Gabriel Clemens und Martin Schindler sind zwei deutsche Darts-Asse beim Grand Slam of Darts dabei. Clemens trifft in der Gruppe E auf Peter Wright, Mike De Dekker und Fallon Sherrock. Schindler bekommt es in Gruppe A mit Weltmeister Gerwyn Price, Krzysztof Ratajski und Nathan Rafferty zu tun.