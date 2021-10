Beim Darts World Grand Prix in Leicester findet heute das Viertelfinale statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Aufeinandertreffen um den Einzug ins Halbfinale heute live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Das Viertelfinale des World Grand Prix heute bei DAZN im Livestream sehen - Jetzt anmelden!

Darts - World Grand Prix, Viertelfinale: Datum, Zeit, Ort, Infos

Noch bis kommenden Samstag, 9. Oktober, fliegen beim Darts World Grand die Pfeile! Am heutigen Donnerstag, 7. Oktober, findet in der Morning Side Arena im englischen Leicester ab 20 Uhr das Viertelfinale statt.

Im bisherigen Verlauf des mit mit 450.000 Pfund dotierten Major-Turniers sind bereits einige Favoriten ausgeschieden. Mit Peter Wright, Michael van Gerwen, James Wade, Dimitry van den Bergh und James Anderson ereilte die Spieler auf den Positionen zwei bis sechs der PDC Order of Merit in den beiden ersten Runde das Aus. Ebenfalls nicht mehr im Wettbewerb ist Gabriel Clemens. Die deutsche Nummer eins unterlag dem Niederländer Vincent van der Voort in der 1. Runde mit 0:2.

Auf Kurs Titelverteidigung liegt dagegen Weltmeister Gerwyn Price. Der Waliser trifft heute im Viertelfinale auf Dave Chisnall.

Gespielt wird heute auf drei gewonnene Sätze und wie immer beim World Grand Prix gilt: 501-double-in-double-out. Das heißt, dass ein Spieler in jedem Leg erst punkten kann, nachdem er ein Doppelfeld getroffen hat.

Darts - World Grand Prix: Das Viertelfinale im Überblick

Darter 1 Darter 2 Stephen Bunting Ryan Searle Gerwyn Price Dave Chisnall Danny Noppert Ian White Krzysztof Ratajski Jonny Clayton

Darts - World Grand Prix: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Auch vom heutigen Viertelfinale des Darts World Grand Prix gibt es keine Live-Übertragung im Free-TV. Die exklusiven Übertragungsrechte für das gesamte Turnier liegen bei DAZN.

Der Streamingdienst beginnt heute mit der Übertragung um 20 Uhr. Kommentator ist die deutsche Stimme des Darts, Elmar Paulke. Mit Rene Eidams ist zudem ein Experte im Einsatz.

DAZN ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst, Ihr müsst also dafür bezahlen. Der Preis für ein jederzeit kündbares Monatsabo liegt bei 14,99 Euro im Monat, ein Jahresabo kostet 149,99 Euro. Den Livestream zum Viertelfinale des World Grand Prix könnt Ihr heute über die Homepage und über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl öffnen.

DAZN ist bekannt für sein umfangreiches Sport-Angebot. Neben den besten Darts-Turnieren sehr Ihr dort auch Fußball (Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Radsport, Wintersport, MMA und Highlights aus weiteren Sportarten.

Darts - World Grand Prix: Der weitere Zeitplan