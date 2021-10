Darts: Gabriel Clemens scheitert bei World Grand Prix zum Auftakt

Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens ist beim World Grand Prix in Leicester bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Michael van Gerwen sieht sich nach seinem überraschenden Aus mit Vorwürfen konfrontiert.

Der 38-Jährige aus Saarwellingen unterlag dem Niederländer Vincent van der Voort am Montagabend 0:2. Im vergangenen Jahr hatte der Weltranglisten-24. Clemens noch das Achtelfinale erreicht.

Clemens gab in beiden Sätzen eine Führung noch ab. Im ersten Duell gegen van der Voort überhaupt blieb der einzige deutsche Starter mit 84 Punkten im Schnitt deutlich unter seinem Leistungsvermögen. In rund einer Woche tritt Clemens bei der EM in Salzburg (14. bis 17. Oktober) an. Auftaktgegner ist der Australier Damon Heta.

Der langjährige Weltranglistenerste Michael van Gerwen scheiterte beim World Grand Prix ebenfalls schon in der ersten Runde. Nach der 0:2-Niederlage erhob van Gerwens Gegner Danny Noppert schwere Vorwürfe gegen MvG.

"Nach dem ersten Satz hatten wir einige Meinungsverschiedenheiten hinter der Bühne", sagte Noppert bei Sky Sports. "Ich hatte das Gefühl, dass er immer dann besonders heftig auf den Boden getreten hat, wenn ich auf die Doppel geworfen habe." Nach dem Spiel kam es auch nicht zum sonst üblichen Handschlag zwischen den beiden Kontrahenten.