In Blackpool findet bis kommenden Sonntag das World Matchplay statt. Wir verraten Euch, wo das Darts-Turnier live im TV und im Livestream übertragen wird und geben weitere Infos.

Darts - World Match Play: Datum, Ort, Modus, Infos

Es ist das Darts-Highlight des Sommers! Bis kommenden Sonntag, 25. Juli, findet in Blackpool das World Matchplay statt. das Grand-Slam-Turnier gilt als das zweitwichtigste Turnier des Jahres nach der Weltmeisterschaft.

Beim World Matchplay sind die ersten 16 der PDC Order of Merit - also der Weltrangliste der Profis, die nach den erspielten Preisgeldern ermittelt wird - sowie die besten 16 der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die PDC Order of Merit qualifiziert sind, dabei.

Auch ein Deutscher ist in Blackpool dabei. Gabriel Clemens trifft in der 1. Runde auf Jose da Sousa aus Portugal.

Nachdem in der 1. Runde noch im Modus "Best of 19 legs" gespielt wird - also zehn gewonnene Legs für den Sieg notwendig sind -, wird die Distanz im weiteren Turnierverlauf gesteigert. So sind im Finale 18 gewonnene Legs für den Turniersieg nötig (Best of 35 legs).

© getty Gabriel Clemens trifft in der 1. Runde auf Jose de Sousa.

Darts - World Match Play: Übertragung live im TV und Livestream

Das World Matchplay wird an allen Tagen live im Free-TV und im Livestream übertragen. Zwei Anbieter teilen sich die Übertragungsrechte.

Darts - World Match Play: Übertragung live im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV ist Sport1 verantwortlich. Der Privatsender ist bis auf den kommenden Samstag, 24. Juli, live auf Sendung. Kommentator des World Matchplay ist Bastian Schwele, er wird unterstützt von Max Hopp als Co-Kommentator.

Darts - World Match Play: Übertragung im Livestream

Sport1 bietet zu allen Liveübertragungen vom World Matchplay im Free-TV parallel auch einen kostenlosen Livestream. Vom Halbfinale am kommenden Samstag gibt es einen gesonderten Livestream. Auch dieser ist kostenlos.

Ebenfalls live übertragen wird das World Matchplay von DAZN. Der Streamindienst zeigt alle Sessions von Beginn an im Livestream. Am Samstag kommentiert Tom Kirsten, an den weiteren Turniertagen sitzt Elmar Paulke am Mikrofon. Als Experte fungiert an allen Tagen Tomas "Shorty" Seyler.

Auch zahlreiche weitere Events von der PDC Tour wie die Premier League oder die Weltmeisterschaft sind auf DAZN zu sehen.

Ein DAZN-Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro zu haben.

Darts - World Match Play: Der Zeitplan

Datum/Uhrzeit Runde Samstag, 17. Juli ab 20 Uhr 1. Runde (4 Spiele) Sonntag, 18. Juli ab 14 Uhr 1. Runde (4 Spiele) Sonntag, 28. Juli ab 20.30 Uhr 1. Runde (4 Spiele) Montag, 19. Juli ab 20 Uhr 1. Runde (4 Spiele) Dienstag, 20. Juli ab 20 Uhr 2. Runde (4 Spiele) Mittwoch, 21 Juli ab 20 Uhr 2. Runde (4 Spiele) Donnerstag, 22. Juli ab 20 Uhr Viertelfinale (2 Spiele) Freitag, 23. Juli ab 20 Uhr Viertelfinale (2 Spiele) Samstag, 24. Juli ab 20 Uhr Halbfinale (2 Spiele) Sonntag, 25. Juli ab 21.30 Uhr

World Matchplay: Sieger der vergangenen Jahre

Um eine Siegprämie von 150.00 Pfund spielen die 32 Teilnehmer beim World Matchplay, im Vorjahr setzte sich Dimitri van den Bergh im Finale mit 18:10 gegen Gary Anderson durch. Mit insgesamt 16 Siegen ist Phil Taylor mit großem Abstand Rekordsieger bei dem prestigeträchtigen Event.