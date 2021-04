In der Premier League of Darts steht heute bereits der 3. Spieltag auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge die Premier League of Darts live!

Premier League of Darts, 3. Spieltag: Diese Spiele stehen heute an

Die Premier League of Darts gönnt sich keine Pause. Am heutigen Mittwoch, 7. April, findet bereits der dritte Spieltag im Laufe dieser Woche statt.

Wie bereits an den beiden vorangegangenen Tagen stehen in Milton Keynes auch heute wieder fünf Spiele an. Rob Cross und Michael van Gerwen eröffnen den Abend, Titelverteidiger Glen Durrant trifft danach auf Dimitri van den Bergh. Außerdem duellieren sich die beiden Schotten Peter Wright und Gary Anderson, Nathan Aspinall und James Wade sowie zum Abschluss des Spieltags Jose de Sousa und Jonny Clayton.

Premier League of Darts: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Spieler 1 Spieler 2 7. April Rob Cross Michael van Gerwen 7. April Glen Durrant Dimitri van den Bergh 7. April Peter Wright Gary Anderson 7. April Nathan Aspinall James Wade 7. April Jose de Sousa Jonny Clayton

Premier League of Darts: 3. Spieltag heute live im TV und Livestream

Auf eine Live-Übertragung im Free-TV müssen alle Darts-Fans heute leider verzichten. Zu sehen gibt es die Premier League of Darts dafür auch heute wieder bei DAZN. Der Streamingdienst geht mit der Übertragung des 3. Spieltags um 20 Uhr auf Sendung. Kommentator Tom Kirsten steht Rene Eidams als Experte zur Seite.

Um Zugriff auf das Programm von DAZN zu haben, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder mit einem Jahresabo 119,99 Euro. Neukunden können DAZN einen Monat kostenlos testen. Danach kann DAZN kostenlos gekündigt oder eben weiter abonniert werden.

Bei DAZN kommen nicht nur die Freunde des Darts auf ihre Kosten. Von vielen weiteren Sportarten (u.a. Fußball, Basketball, American Football, Boxen, Tennis) werden regelmäßig viele Livestreams angeboten. Sichert Euch hier den DAZN-Gratismonat!

Einen kostenlosen Livestream zum 3. Spieltag der Premier League of Darts bietet zudem Sport1 ab 20 Uhr an.

Premier League of Darts 2021, Teilnehmer: Diese Spieler sind dabei

Kurz vor dem Start der diesjährigen Premier League of Darts musste Weltmeister Gerwyn Price wegen einer Coronavirus-Infektion passen. Für den Waliser rückte James Wade in das zehnköpfige Teilnehmerfeld nach.

Die zehn Teilnehmer der Premier League of Darts 2021:

Michael van Gerwen

Peter Wright

James Wade

Rob Cross

Nathan Aspinall

Gary Anderson

D. Van den Bergh

Glen Durrant

Jose de Sousa

Jonny Clayton

© getty Glen Durrant gewann die Premier League of Darts im vergangenen Jahr.

Premier League of Darts 2021: Modus, Preisgeld

Die Premier League of Darts dauert in diesem Jahr zum 28. Mai. Gespielt wird mehrmals pro Woche.

Zunächst geht es im Modus "Jeder gegen Jeden" bis zur Judgement Night (22. April). Nach dieser scheiden die letzten beiden Spieler aus. Die verbliebenen acht Spieler ermitteln dann an sieben Spieltagen die vier Halbfinalisten. Diese spielen dann beim großen Finale am 28. Mai im K.o.-Modus den Sieger aus.

Auch in diesem Jahr gibt es bei der Premier League of Darts wieder viel Preisgeld zu gewinnen - insgesamt 825.000 Pfund schüttet die PDC aus. Alleine der Sieger erhält 250.000 Pfund.

Einen speziellen Bonus in Höhe von 50.000 Pfund gibt es für einen 9-Darter.

Die Preisgelder bei der Premier League of Darts 2021 im Überblick