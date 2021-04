Premier League of Darts: Termine, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Die Premier League of Darts steht in den Startlöchern. Hier erfahrt Ihr alles rund um Termine, Teilnehmer, Modus und Übertragung im TV und Livestream

Premier League of Darts 2021, Teilnehmer: Diese Spieler sind dabei

Wie gewohnt gehen bei der Premier League of Darts zehn Spieler an den Start. Für die diesjährige Ausgabe war auch Weltmeister Gerwyn Price als einer dieser Spieler eingeplant, eine Infektion mit dem Coronavirus verhindert allerdings, dass der Waliser teilnimmt. Für ihn rückt James Wade ins Teilnehmerfeld.

Diese Spieler sind bei der Premier League of Darts 2021 dabei:

Michael van Gerwen

Peter Wright

James Wade

Rob Cross

Nathan Aspinall

Gary Anderson

D. Van den Bergh

Glen Durrant

Jose de Sousa

Jonny Clayton

Premier League of Darts: 1. Spieltag

Datum Spieler 1 Spieler 2 5. April Nathan Aspinall Glen Durrant 5. April Rob Cross Jose de Sousa 5. April Peter Wright Jonny Clayton 5. April James Wade Gary Anderson 5. April M. van Gerwen D. Van den Bergh

Premier League of Darts 2021: Termine, Modus, Spielplan

Die diesjährige Premier League of Darts wird vom 5. April bis zum 28. Mai ausgetragen. Gespielt wird allerdings nicht, wie aus den vergangenen Jahren gewohnt, an jedem Donnerstag, sondern mehrmals pro Woche.

Was bleibt: Zunächst tritt jeder gegen jeden an, die Ergebnisse werden in einer Tabelle festgehalten und nach der sogenannten Judgement Night (22. April) scheiden die beiden letztplatzierten Spieler aus.

Die verbleibenden acht Spieler ermitteln wiederum im Jeder-gegen-Jeden-Modus vier Halbfinalisten, die im K.o.-Modus den Sieger ausspielen.

Gespielt wird bis zum Halbfinale im Best-of-12-Legs-Modus. Ab dem Semifinale sind zehn Legs zum Sieg nötig (Best of 19 Legs), im Finale elf (Best of 21 Legs).

Premier League of Darts: Termine

Datum Runde 5. April 1. Spieltag 6. April 2. Spieltag 7. April 3. Spieltag 8. April 4. Spieltag 9. April 5. Spieltag 19. April 6. Spieltag 20. April 7. Spieltag 21. April 8. Spieltag 22. April 9. Spieltag, Judgement Night 5. Mai 10. Spieltag 6. Mai 10. Spieltag 7. Mai 10. Spieltag 24. Mai 10. Spieltag 25. Mai 10. Spieltag 26. Mai 10. Spieltag 27. Mai 10. Spieltag 28. Mai Halbfinale 28. Mai Finale

© getty Michael van Gerwen gewann die UK Open im vergangenen Jahr.

Premier League of Darts: Übertragung im TV und Livestream

Livebilder aller Spieltage bekommt Ihr bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Sessions live und in voller Länge.

Mit dabei ist wie gewohnt "The Voice of Darts" Elmar Paulke und wechselnde Experten. Am ersten Abend kommentiert Tomas "Shorty" Seyler mit Paulke.

© imago images / Pro Sports Images Gary Anderson gewann die Premier League of Darts zuletzt 2015.

Premier League of Darts 2021: Preisgeld, Prämie 9-Darter

Trotz Pandemie bleibt das Preisgeld in der Premier League of Darts konstant. Wie im vergangenen Jahr schüttet die ausrichtende PDC insgesamt 825.000 Pfund aus.

Dem Sieger stehen dabei 250.000 Pfund zu, der unterlegene Finalist erhält 120.000 Pfund. Außerdem gibt es eine von Sponsor Unibet ausgelobte 9-Darter-Prämie in Höhe von 50.000 Pfund zu gewinnen.

In die Order of Merit, also die Weltrangliste, fließen die Preisgelder der Premier League of Darts übrigens nicht ein, da es sich um ein Einladungsturnier handelt.

Die Preisgelder bei der Premier League of Darts 2021 im Überblick