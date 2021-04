Premier League of Darts, 9. Spieltag: Judgement Night heute live im TV und Livestream

Judgement Night bei der Premier League of Darts! Nach dem heutigen 9. Spieltag müssen sich zwei Spieler aus dem Teilnehmerfeld verabschieden. Wir sagen Euch, wie Ihr die heutigen Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Judgement Night der Premier League of Darts heute live sehen?

Premier League of Darts, Judgement Night: Der 9. Spieltag im Überblick

In der Marshall Arena in Milton Keynes findet heute die erste Entscheidung der diesjährigen Premier League of Darts statt. Wie üblich scheiden bei der Judgement Night die zwei schlechtesten Spieler des Rankings aus. Fest steht bereits das Aus von Vorjahressieger Glen Durrant, der immer noch auf der Suche nach seiner Form ist.

Los geht es um 20 Uhr mit der Partie zwischen Johnny Clayton und Michael van Gerwen, gefolgt vom Kellerduell zwischen Durrant und Rob Cross.

Danach folgen die Duelle Jose de Sousa - Peter Wright, Nathan Aspinall - Gary Anderson und Dimitri Van den Bergh - James Wade.

Alle Partie werden im Modus Best of 12 Legs ausgetragen.

© getty Glen Durrant ist bereits aus der Premier League of Darts ausgeschieden.

Die Spiele ab 20 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Johnny Clayton Michael van Gerwen Glen Durrant Rob Cross Jose de Sousa Peter Wright Nathan Aspinall Gary Anderson Dimitri Van den Bergh James Wade

Premier League of Darts: 9. Spieltag heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt läuft die gesamte Saison der Premier League of Darts live auf DAZN.

Ab 20 Uhr ist der Streaming-Dienst live auf Sendung. Der langjährige Darts-Kommentator Elmar Paulke ist gemeinsam mit Experte Tomas "Shorty" Seyler im Einsatz.

Neben allen Spielern der Premier League of Darts zeigt DAZN auch die weiteren TV-Turniere der PDC live und in voller Länge.

Premier League of Darts: Der Modus

Die acht Spieler, die nach der heutigen Judgement Night noch übrig bleiben, treffen erneut an sieben Spieltagen im Best-of-12-Leg-Modus aufeinander. Die vier führenden Spieler nach diesen sieben Spieltagen qualifizieren sich für die zwei Halbfinals (Best of 19 Legs) am 28. Mai, wovon sich die beiden Sieger anschließend im großen Finale (Best of 21 Legs) duellieren.

Premier League of Darts, 9. Spieltag: Die Tabelle vor der Judgement Night