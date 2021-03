Heute steht der zweite Tag der UK Open an. Ihr wollt das Darts-Event live im TV und Livestream sehen? Dann bekommt Ihr hier alle Infos!

Darts heute live: Tag 2 bei UK Open - Wann und wo?

Die UK Open gehen heute in den zweiten Tag, das Turnier findet vom 5. bis zum 7. März statt. Das Endspiel findet also am morgigen Sonntag statt.

Heute steht zunächst die 5. Runde des Turniers an, dabei sind die letzten 32 Spieler des Turniers noch vertreten. Diese Spiele starten um 13.45 Uhr. Heute Abend stehen dann die Achtelfinals an. Diese beginnen um 20.00 Uhr.

Alleinstellungsmerkmal der UK Open ist die nicht vorhandene Setzliste. Die Top-Spieler können also auch sehr früh im Turnier direkt aufeinander treffen und nicht erst im Halbfinale oder im Finale des Turniers - wie beispielsweise bei der Weltmeisterschaft.

Austragungsort der UK Open ist die Marshall Arena im englischen Milton Keynes. Aufgrund der Coronapandemie sind in diesem Jahr keine Zuschauer in der Halle zugelassen.

Darts: Der Zeitplan der UK Open

Datum Runde Freitag, 05. März 1., 2., 3. und 4. Runde Samstag, 06. März 5. und 6. Runde Sonntag, 07. März Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Darts heute live: Tag 2 bei UK Open im TV und Livestream

Die UK Open könnt Ihr live im deutschen Free-TV verfolgen. Sport1 überträgt das gesamte Turnier auf der Main Stage live und bietet auch einen kostenlosen Livestream seiner Übertragung an.

Ebenfalls live mit dabei ist DAZN. Auch der Streamingdienst zeigt die Main Stage komplett live. Bei DAZN sind Elmar Paulke und Rene Eidams als Kommentatoren im Einsatz.

Darts: Die Gewinner der UK Open in den letzten Jahren