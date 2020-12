Darts-WM: Nathan Aspinall scheitert an Vincent van der Voort - Mervyn King und Dirk van Duijvenbode weiter

Die Darts-WM geht in die heiße Phase (live auf DAZN). Nathan Aspinall scheiterte überraschend an Vincent van der Voort. Mervyn King und Dirk van Duijvenbode zogen hingegen in die nächste Runde an (die Highlights im Video). Am Abend trifft unter anderem Mensur Suljovic auf Gary Anderson.

Aspinall, Nummer sechs der Welt, zeigte ungewohnte Schwächen. Vor allem auf die Doppelfelder erwischte der Engländer keinen guten Tag (28,57 Prozent). Van der Voort (93er Average) übte konstant Druck aus und warf immer wieder hohe Punktzahlen. Er leistete sich zwar auf die Doppel 22 Fehlwürfe, 40,54 Prozent seiner Versuche fanden aber das Ziel.

Aspinall ist nach Michael Smith, Rob Cross, Peter Wright und Ian White der fünften Top-10-Spieler, der bereits die Heimreise antreten muss. Van der Voort spielt in der nächsten Runde gegen Daryl Gurney oder Chris Dobey.

Den Anfang in den Tag machte zuvor Mervyn King, der Jose de Sousa glatt in vier Sätzen besiegte. Beide Spieler erzielten einen 103er Average, King jedoch hatte die wesentlich bessere Doppelquote. Der Engländer verwandelte 57 Prozent seiner Versuche, de Sousa nur 40 Prozent. "The King" bekommt es im Achtelfinale mit dem Sieger der Partie Gerwyn Price gegen Brendan Dolan zu tun.

Darts-WM: Van Duijvenbode ohne Probleme gegen Hunt

Im zweiten Spiel des Tages gab es ebenfalls einen 4:0-Erfolg. Dirk van Duijvenbode machte mit Adam Hunt kurzen Prozess. Der 28-jährige Niederländer spielte einen überragenden 104er Average und traf knapp 52 Prozent auf die Doppel.

Hunt spielte zwar einen 98er Average und traf 40 Prozent auf die Doppel, wirklich eine Chance erhielt er aber nie. "Aubergenius" wird im Achtelfinale auf den Sieger zwischen Glen Durrant und Danny Baggish treffen.

Darts-WM: Die Ergebnisse des Tages