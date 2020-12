Hochkarätiges Aufgebot am fünften Spieltag der Darts WM: Michael van Gerwen spielt sein erstes Spiel des Turniers und die beiden Deutschen Max Hopp und Nico Kurz sind ebenfalls im Einsatz. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Sessions heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und damit die Darts-Weltmeisterschaft schauen!

Darts-WM: 5. Spieltag Diese Begegnungen stehen heute an

Im Londoner Ally Pally geht es am heutigen Samstag (19. Dezember) mit Spieltag Nummer fünf bei der Darts-Weltmeisterschaft weiter. Wie üblich werden auch heute die Spiele in eine Mittagssession (Start um 13 Uhr) und eine Abendsession (Start um 19 Uhr) aufgeteilt.

Max Hopp spielt gegen den Engländer Mervyn King sein zweites Spiel des Turniers und hofft auf den Einzug in die nächste Runde. Sein deutscher Kollege Nico Kurz trifft in Runde eins auf Andy Hamilton. Darts-Superstar Michael van Gerwen bestreitet am Abend sein erstes Duell.

Mittagssession (ab 13 Uhr)

Runde Spieler 1 Spieler 2 Modus 1 Steve Lennon Daniel Larsson Best-of-5-Legs 1 Scott Waites Matt Campbell Best-of-5-Legs 1 Kim Huybrechts Di Zhuang Best-of-5-Legs 2 Mervyn King Max Hopp Best-of-5-Legs

Abendsession (ab 19 Uhr)

Runde Spieler 1 Spieler 2 Modus 1 Andy Hamilton Nico Kurz Best-of-5-Legs 1 Andy Boulton Deta Hedman Best-of-5-Legs 1 Damon Heta Danny Baggish Best-of-5-Legs 2 Michael van Gerwen Ryan Murray Best-of-5-Legs

© imago images / Pro Sports Images

Darts-WM: 5. Spieltag heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr beide Sessions live und in voller Länge auf Sport 1 verfolgen. Der Sender bietet zudem einen Livestream auf der Webseite an.

Zwar nicht frei empfangbar, aber ebenso eine Option bietet DAZN. Der Streamingdienst überträgt ab 13 Uhr mit dem Kommentatoren-Duo bestehend aus Elmar Paulke und dem Experten Dragutin Horvat. Zusätzlich bietet DAZN die Möglichkeit, den Livestream mit den originalen englischen Kommentatoren zu schauen.

"Das Netflix des Sports" hat neben der Darts-WM eine große Anzahl von Sportarten im Angebot. Fußballfans können Spiele der Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1, Champions League, Europa League, Nations League und internationale Länderspiele genießen.

Beim Fußball hört das Angebot jedoch noch lange nicht auf. Die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB), Tennis, WWE, MMA, Boxen, Handball, Rugby, Radsport, Motorsport, Ski alpin, Biathlon und Rennrodeln gibt es nämlich auch im Livestream auf der Plattform.

Mit dem DAZN-Abonnement könnt Ihr auf all diese Sportarten zugreifen. Im Monat kostet dieses 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Davor wird noch angeboten, einen gratis DAZN-Probemonat zu testen.

Darts-WM im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr heute zwei WM-Spiele live mitverfolgen. Zum einen das Spiel des Deutschen Nico Kurz gegen Andy Hamilton, zum anderen das Aufeinandertreffen von Andy Boulton und Deta Hedman.

Hier geht's zum Liveticker: Andy Hamilton - Nico Kurz.

Hier geht's zum Liveticker: Andy Boulton - Deta Hedman.

Darts-WM: Die Ergebnisse des 4. Spieltags

Die gestrige Mittagssession:

Runde Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 1 Mickey Mansell 3:0 Haupau Puha 1 Darius Labanauskas 3:0 Chengan Liu 1 Wayne Jones 3:2 Ciaran Teehan 2 Jamie Hughes 0:3 Adam Hunt

Die gestrige Abendsession: