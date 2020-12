Darts WM: Möglicher Gegner von Max Hopp in Runde 3 steht fest

Jose de Sousa hat sich nach Startproblemen in der 2. Runde der Darts WM durchgesetzt. Außerdem zogen am dritten Tag der Weltmeisterschaft in London alle weiteren favorisierten Spieler in die nächste Runde ein.

De Sousa gelang mit dem 3:1 über Ross Smith der erste Sieg im Ally Pally, dabei verlor er aber den ersten Satz und hatte zu Beginn merklich Probleme, sich zurecht zu finden. Der Portugiese zählt nach seinem Sieg beim European Darts Grand Prix in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis.

In Runde drei nach den Weihnachtsfeiertagen trifft de Sousa entweder auf Mervyn King oder den deutschen Max Hopp. Hopp hatte in der ersten Runde für ein Ausrufezeichen gesorgt und steht am Samstag in Runde 2 gegen King wieder am Oche.

Am Donnerstag gaben sich neben de Sousa die weiteren favorisierten Spieler in ihren Matches keine Blöße. In der Nachmittagssession zog Daryl Gurney mit einem 3:2 über William O'Connor in die dritte Runde ein.

Darts WM: PDC-Panne bei Searle gegen Lauby

Spektakulär ging es zwischen Jamie Lewis und Luke Woodhouse zu. Lewis, Halbfinalist von 2018, lag mit 0:2 zurück, schnappte sich dann aber drei Sätze in Folge.

Ebenfalls mit 3:2 behielt Ryan Searle die Oberhand über Danny Lauby. In einem hochklassigen Match sorgte zudem die PDC für eine Panne, als der US-Amerikaner bei einem Versuch auf das Doppel dieses nicht traf, dennoch die Musik für einen Leg-Gewinn eingespielt wurde.

Dies hätte die Verlängerung des Entscheidungssatzes bedeutet. So jedoch checkte Searle in der darauffolgenden Aufnahme zum Matchgewinn.

Unstimmigkeiten gab es zudem im Match zwischen Ron Meulenkamp und Boris Krcmar. Meulenkamp fühlte sich von Geräuschen des Kroaten im Hintergrund während seiner Würfe gestört, gewann am Ende aber mit 3:1.

Darts WM: Ergebnisse der Nachmittags-Session

Runde Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 1 Madars Razma 3:0 Toru Suzuki 1 Mike De Decker 0:3 Edward Foulkes 1 Ryan Murray 3:1 Lourence Ilagan 2 Daryl Gurney 3:2 William O'Connor

Darts WM: Ergebnisse der Abend-Session