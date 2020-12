Darts - PDC Weltmeisterschaft: Datum, Teilnehmer, TV-Übertragung, Livestream

Zum Ende des Jahres steht wie gewohnt die PDC Darts-Weltmeisterschaft in London an. Hier bekommt Ihr die Antworten auf all eure Fragen: Wann beginnt die Darts-WM? Wer ist dabei? Wo kann ich alle Spiele live im TV und im Livestream sehen?

Nach den Players Championship Finals auf DAZN ist vor der PDC Weltmeisterschaft auf DAZN! Mit dem kostenlosen Probemonat seht Ihr alle Spiele der anstehenden WM live und in voller Länge.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts - PDC Weltmeisterschaft: Der Zeitplan

Die PDC Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London beginnt am 15. Dezember 2020 und endet mit dem Finale am 3. Januar 2021. Anders als in den vier Vorjahren findet das Endspiel nächstes Jahr nicht direkt am 1. Januar statt.

© imago images / osnapix

Darts - PDC Weltmeisterschaft: Die Teilnehmer und Modus

Die 96 Teilnehmer der PDC Weltmeisterschaft setzen sich aus drei Pfaden zusammen: Die Top 32 der PDC Order of Merit, die Top 32 der PDC Pro Tour Order of Merit sowie 32 International Qualifiers aus verschiedensten Wettbewerben. Die Top 32 der PDC Order of Merit steigen erst in der zweiten Runde ein der K.o.-Phase ein, eine Gruppenphase gibt es bei der WM nicht.

Die Teilnehmer werden dann in vier Pfade eingeteilt, der Gewinner eines Pfads steht dementsprechend im Halbfinale.

PDC Order of Merit PDC Pro Tour Order of Merit International Qualifiers 1. Michael van Gerwen 1. Damon Heta Lisa Ashton 2. Peter Wright 2. Ryan Searle Danny Baggish 3. Gerwyn Price 3. Dirk van Duijvenbode James Bailey 4. Michael Smith 4. Ross Smith Keane Barry 5. Rob Cross 5. Madars Razma Bradley Brooks 6. Nathan Aspinall 6. Ryan Joyce Matt Campbell 7. James Wade 7. Martijn Kleermaker Cameron Carolissen 8. Dave Chisnall 8. Kim Huybrechts Di Zhuang 9. Dimitri Van den Bergh 9. Jeff Smith Matthew Edgar 10. Ian White 10. William O´Connor David Evans 11. Daryl Gurney 11. Steve Lennon Amit Gilitwala 12. Glen Durrant 12. Jason Lowe Dmitri Gorbunow 13. Gary Anderson 13. Maik Kuivenhoven Deta Hedman 14. Jose de Sousa 14. Derk Telnekes Lourence Ilagan 15. Krzysztof Ratajski 15. Darius Labanauskas Marko Kantele 16. Joe Cullen 16. Mickey Mansell Nick Kenny 17. Jonny Clayton 17. Adam Hunt Boric Krcmar 18. Simon Whitlock 18. Max Hopp Nico Kurz 19. Mervyn King 19. Scott Waites Daniel Larsson 20. Mensur Suljovic 20. Andy Boulton Danny Lauby 21. Adrian Lewis 21. Ryan Murray Jamie Lewis 22. Chris Dobey 22. Keegan Brown Paul Lim 23. Jeffrey de Zwaan 23. Steve Beaton Liu Chengan 24. Jermaine Wattimena 24. Luke Woodhouse Gordon Mahters 25. Danny Noppert 25. Luke Humphries Ryan Meikle 26. Stephen Bunting 26. Callan Rydz Diogo Portela 27. Vincent van der Voort 27. Mike de Decker Haupai Puha 28. Jamie Hughes 28. Ron Meulenkamp Karel Sedlacek 29. Devon Petersen 29. Steve West Edward Shoji 30. Brendan Dolan 30. Wayne Jones Toru Suzuki 31. Gabriel Clemens 31. Andy Hamilton Ciaran Teehan 32. Ricky Evans 32. John Henderson Niels Zonneveld

Darts: Die PDC Weltmeisterschaft live im TV und Livestream sehen

Die PDC Weltmeisterschaft ist nicht im Free-TV zu sehen.

Wie bei einem Großteil der größten Darts-Turniere der vergangenen Jahre ist DAZN auch bei der WM die Anlaufstelle für alle interessierten Zuschauer. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der PDC Weltmeisterschaft live und in voller Länge.

DAZN zeigt außerdem Fußball, US-Sport (NFL, NHL und MLB), Basketball, Beachvolleyball, Rugby, Wintersport, Radsport, Motorsport, Darts, Tennis, Boxen, UFC, WWE, Snooker, eSports, Beachvolleyball, Handball und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet das Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo 119,99 Euro.

Alternativ könnt Ihr die Darts-WM auch mit PDC TV verfolgen.

Darts - PDC Weltmeisterschaft: Sind Zuschauer zugelassen?

Die PDC hat zu Beginn des Monats verkündet, dass pro Session bis zu 1000 Zuschauer im Alexandra Palace anwesend sein werden dürfen. Die Fans dürfen jedoch nur aus Großbritannien kommen und müssen auf die kultigen Verkleidungen und Gesänge verzichten, die aufgrund der Coronapandemie verboten sind.