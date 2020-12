Jedes Jahr startet zum Abschluss des Jahres die Darts-WM. Wann genau die Weltmeisterschaft im Ally Pally in diesem Jahr beginnt, verrät Euch dieser Artikel.

Alle Spiele der Darts WM 2021 live sehen! Sichert Euch jetzt euren DAZN-Gratismonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts WM 2021: Wann beginnt die Weltmeisterschaft im Ally Pally?

Auch in diesem Jahr findet das größte Darts-Turnier der Welt wieder statt. Der Wettbewerb, mit offiziellem Namen William Hill World Darts Championship, startet am 15.12.2020 und geht bis zum 3.1.2021.

Gespielt wird dabei natürlich auch in diesem Jahr wieder im Alexandra Palace - auch wenn die Atmosphäre aufgrund der Corona-Pandemie eine andere sein dürfte. Es ist die 28. Ausgabe der Darts-WM.

Darts WM 2021: Wer überträgt die Weltmeisterschaft?

Alle Sessions der Darts WM 2021 werden live auf DAZN übertragen. Bei dem Streamingdienst wird Darts-Legende Elmar Paulke zahlreiche Spiele kommentieren, in der fortgeschrittenen K.o.-Runde dürfte Paulke dann sogar alle Spiele mit Shorty Seiler, Rene Eidams und Co. kommentieren. Darüber hinaus bietet DAZN alle Sessions auch im englischen Originalkommentar an. Neben DAZN wird auch der TV-Sender Sport1 alle Spiele der Darts-WM live übertragen.

Los geht's am 15.12. um 19 Uhr, wenn DAZN und Sport1 die ersten Spiele am ersten Tag der WM zeigen. Die erste Session des zweiten Tages startet dann am 16.12. um 13 Uhr.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Falls Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen - und somit die gesamte Darts-WM kostenlos gucken.

Neben Darts zeigt DAZN auch zahlreiche Top-Events aus dem Fußball, zum Beispiel die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 und die Nations League. Auch US-Sport wie die NFL, NBA und NHL sowie Boxen, Tennis, Golf und vieles mehr hat das "Netflix des Sports" im Programm.

Darts WM 2021: Diese Spieler sind mit dabei

Insgesamt sind 96 Spieler für die Darts-WM qualifiziert: Die Top-32 der PDC Order of Merit, die bereits für die 2. Runde des Turniers gesetzt sind, die Top-32, der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, und 32 Wildcard-Spieler.

Aus Deutschland sind in diesem Jahr Nico Kurz, Max Hopp und Gabriel Clemens mit dabei. Die 32 gesetzten Spieler seht Ihr hier im Überblick:

Spieler Setzlisten-Platz Spieler Setzlisten-Platz Michael van Gerwen 1 Peter Wright 2 Gerwyn Price 3 Michael Smith 4 Rob Cross 5 Nathan Aspinall 6 James Wade 7 Dave Chisnall 8 Dimitri van den Bergh 9 Ian White 10 Daryl Gurney 11 Glen Durrant 12 Gary Anderson 13 Jose de Sousa 14 Krzysztof Ratajski 15 Joe Cullen 16 Jonny Clayton 17 Simon Whitlock 18 Mervyn King 19 Mensur Suljovic 20 Adrian Lewis 21 Chris Dobey 22 Jeffrey de Zwaan 23 Jermaine Wattimena 24 Danny Noppert 25 Stephen Bunting 26 Vincent van der Voort 27 Jamie Hughes 28 Devon Petersen 29 Brendan Dolan 30 Gabriel Clemens 31 Ricky Evans 32

© getty

Darts WM: Die letzten zehn Sieger