Grand Slam of Darts, Viertelfinale: Tag 7 mit van Gerwen, Wade, Whitlock heute live im TV und Livestream

Es ist soweit, heute werden beim Grand Slam of Darts sämtliche Matches des Viertelfinals mit Michael van Gerwen, James Wade und Co. ausgetragen. Alle Infos rund um die Matches und ihre Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier bei SPOX.

Sichert Euch hier Euren DAZN-Probemonat und fiebert beim Viertelfinale des Grand Slam of Darts live mit

Grand Slam of Darts, Viertelfinale: Die heutigen Duelle

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 ab 14 Uhr Damon Heta James Wade Michael Smith José de Sousa ab 20 Uhr Nathan Aspinall D. Van den Bergh Michael van Gerwen Simon Whitlock

© imago images

Grand Slam of Darts: Tag 7 heute live im TV und Livestream

Alle Matches vom Viertelfinale des Grand Slam of Darts könnt Ihr live und in voller Länge bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst hat sämtliche Begegnungen des Turniers in seinem Programm, wie gewohnt wird Euch Elmar Paulke als "deutsche Stimme des Darts" durch die Partien begleiten. Als Experten sind Sarah Milkowski und Rene Eidams im Einsatz.

Auch Fans weiterer Sportarten kommen bei DAZN nicht zu kurz. Neben Fußball aus Europas Topligen (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga) könnt Ihr dort auch US-Sport (MLB, NHL und NFL), WWE, UFC, Boxen und Tennis verfolgen. Das Ganze gibt es schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich im Abo und kann hier kostenfrei und unverbindlich getestet werden.

Auch bei Sport1 wird das Viertelfinale kostenfrei ausgestrahlt. Neben der TV-Übertragung bietet der Sportsender auch einen Livestream an.

Grand Slam of Darts: Ort und Modus

Austragungsort des Grand Slam of Darts ist in diesem Jahr die Ricoh Arena im britischen Coventry. Das Turnier erstreckt sich vom 16. bis zum 24. November, wenn das Finale steigt.

Gegenüber dem Achtelfinale gibt es im heutigen Viertelfinale für die Teilnehmer eine Änderung: Die Anzahl der zum Sieg erforderliche Legs wurde erhöht. Diese Runde wird nicht mehr im "Best of 19 Legs" ausgetragen, sondern im "Best of 31 Legs" - wer also zuerst 16 Legs für sich entschieden hat, zieht ins Finale ein.

Eine Besonderheit des Grand Slam of Darts ist, dass hier neben Dartsprofis aus der PDC (Professional Darts Corporation) auch Spieler der BDO (British Darts Organisation) teilnehmen. Erstere gelten aber, wie schon im vergangenen Jahr, als die Favoriten - dort trafen im Finale Gerwyn Price und Peter Wright aufeinander.

Darts: Die Achtelfinal-Ergebnisse von gestern

Neben drei spannenden Duellen gestern haben Wir auch gesehen, was ein Michael van Gerwen in Bestform ausrichten kann: Der Niederländer bestätigte seine Favoritenrolle erneut und haut den Weltranglistenachten Gary Anderson mit 10:2 raus.