Premier League Darts: Die "Judgement Night" heute live im TV und Livestream

In der Premier League Darts steht heute die "Judgement Night" an. Was es mit diesem besonderen Event auf sich hat und wo Ihr die Partien im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Premier League Darts heute live: Die Partien der "Judgement Night"

Der 9. Spieltag der Premier League of Darts ist ein besonderer. Der Tabellenletzte nach den neun Partien scheidet nämlich aus. Insgesamt sind pro Spieltag immer zehn Spieler mit dabei. Die neun Gesetzten spielen dabei um den Titel.

Für die ersten neun Events darf jeweils auch ein wechselnder "Challenger" ran. Mit Jermaine Wattimena ist heute ein Niederländer als Gastspieler bei der Premier League am Start.

Folgende Partien stehen daher heute auf dem Programm:

Spieler 1 Spieler 2 Glen Durrant Rob Cross Nathan Aspinall Michael Smith Peter Wright Daryl Gurney Michael van Gerwen Gary Anderson Jermaine Wattimena Gerwyn Price

© imago images / Action Plus

Premier League of Darts: Die "Judgement Night" im TV und Livestream

Alle Partien der Premier League of Darts könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen. Der Streamingdienst beginnt heute um 19.30 Uhr mit der Übertragung. Folgendes Personal wird Euch durch die Sendung führen:

Kommentator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experte: Rene Eidams

DAZN hat sich nicht nur die Übertragungsrechte der Premier League, sondern auch an der Darts-WM und allen weiteren Major-Turnieren der PDC gesichert.

Premier League of Darts: So geht es nach der "Judgement Night" weiter

Noch bis zum 30. August finden weitere Spieltage der Premier League in Milton Keynes statt. Am 22. Oktober soll schließlich das Final Four in der Londoner O2 ausgetragen werden. Das sind die nächsten Termine:

Spieltag 13 (17. September): SSE Hydro, Glasgow

(17. September): SSE Hydro, Glasgow Spieltag 14 (24. September): Manchester Arena, Manchester

(24. September): Manchester Arena, Manchester Spieltag 15 (1. Oktober): Utilita Arena, Newcastle

(1. Oktober): Utilita Arena, Newcastle Spieltag 16 (15. Oktober): FlyDSA Arena, Sheffield

(15. Oktober): FlyDSA Arena, Sheffield Final Four (22. Oktober): The O2, London

Premier League of Darts: Die Tabelle

Der Engländer Glen Durrant führt die Premier League of Darts mit zwölf Punkten an. Auf Platz zwei und drei folgen Michael van Gerwen und Peter Wright mit jeweils zehn Zählern.

Rob Cross ist mit nur fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Aktuell würde der Weltmeister von 2018 ausscheiden. Cross braucht damit heute einen Sieg gegen Spitzenreiter Durrant und muss dazu auf Schützenhilfe seitens Wright hoffen, der gegen Daryl Gurney antritt.