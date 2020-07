Darts – World Matchplay, Halbfinale heute live: Tag 8 mit Gary Anderson und Michael Smith im TV, Livestream

Bei den World Matchplay steht die Entscheidung kurz bevor: An Tag 8 des Turniers werden heute Abend beide Halbfinals ausgetragen. Wo Ihr das zweitwichtigste Turnier des Darts-Kalenders live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Darts, World Matchplay: Die Spiele am Samstag

Die beiden verbliebenen Viertelfinals wurden am Freitagabend ausgetragen. Dabei schlug der Dreammaker Dimitri Van den Bergh den Doppel-Weltmeister Adrian Lewis und Glen Durrant setzte sich in einem Nervenkrimi gegen Vincent van der Voort durch. Bereits am Donnerstag hatten sich Gary Anderson und Michael Smith für das Halbfinale qualifiziert.

Am heutigen Samstag finden beide Halbfinals statt. Sie werden im Modus Best-of-33 Legs ausgetragen. Ausgetragen werden die beiden Partien in der Marshall Arena von Milton Keynes. Aufgrund der Corona-Krise findet der Wettbewerb ohne Zuschauer statt.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Direkter Vergleich 21.00 Uhr Glen Durrant Dimitri Van den Bergh 0:0 22.40 Uhr Gary Anderson Michael Smith 9:7

Darts World Matchplay heute im TV und Livestream

Alle Sessions des World Matchplay könnt Ihr in voller Länge beim Streamingdienst DAZN sehen. DAZN hält die Übertragungsrechte an allen Major-Turnieren der Darts-Serie PDC. Auch die Weltmeisterschaft, die ab dem 11. Dezember stattfinden wird, gibt es auf DAZN zu sehen.

Darts-Kommentator Elmar Paulke, die "Stimme des Darts", leitet durch die Partien. An seiner Seite sind dabei wechselnde Experten.

Die World Matchplay gibt es im TV außerdem auf Sport1 zu sehen.

Darts World Matchplay: Ein Überblick über die letzten Tage

Zu Beginn des Turniers spielten zunächst die Top 16 der Order of Merit, also der Darts-Weltrangliste, gegen die Top 16 einer gesonderten Weltrangliste, der "Pro Tour Order of Merit".

Das sind die Ergebnisse der vergangenen Tage:

World Matchplay, Tag 7:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Viertelfinale Adrian Lewis Dimitri van den Bergh 12:16 Viertelfinale Glen Durrant Vincent van der Voort 18:16

World Matchplay, Tag 6:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Viertelfinale Krzysztof Ratajski Michael Smith 13:16 Viertelfinale Simon Whitlock Gary Anderson 12:16

World Matchplay, Tag 5:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 2. Runde Vincent van der Voort Daryl Gurney 11:5 2. Runde Dimitri Van den Bergh Joe Cullen 11:9 2. Runde Peter Wright Glen Durrant 8:11 2. Runde Danny Noppert Adrian Lewis 7:11

World Matchplay, Tag 4: