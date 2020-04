Darts - PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 9 heute live im TV und Livestream

Heute geht die PDC Home Tour mit den Duellen der Gruppe 9 weiter. Welche Spieler heute am Start sind und wo Ihr die Partien heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

PDC Home Tour: Modus und Regeln

Die 128 Teilnehmer der PDC Home Tour nehmen zuerst an einer Gruppenphase teil. Dabei werden insgesamt 32 Gruppen mit je vier Spielern gebildet. In diesen Gruppen spielt dann zunächst im Best-of-nine-System Jeder gegen Jeden.

Pro Sieg in der Gruppenphase gibt es zwei Punkte. Sollten am Ende der Begegnungen zwei Spieler punktgleich auf dem ersten Rang stehen, entscheidet zunächst die Legdifferenz über alle Spiele hinweg und erst dann der direkte Vergleich über die Platzierung. Ein Sieg in der Gruppenphase gibt zwei Punkte. Falls sogar drei Spieler punktgleich auf Platz eins stehen sollten, wird der Gruppensieger derjenige Spieler mit dem besten Average über alle Gruppenspiele hinweg.

Die 32 Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde, die im K.o.-System ausgetragen wird. Das Finalturnier soll am 19. Mai beginnen.

PDC Home Tour: Spieltag in der Gruppe 9

Favorit des heutigen Geschehens dürfte der "Bully Boy" Michael Smith sein. Der Engländer ist aktuell Fünfter der Order of Merit und war 2019 bereits Vize-Weltmeister. Neben Smith treten in Gruppe 9 auch seine Landsmänner Harry Ward und Matt Clark sowie der Niederländer Martijn Kleermaker an.

Spieler A Spieler B Michael Smith Martijn Kleermaker Harry Ward Matt Clark Martijn Kleermaker Matt Clark Michael Smith Harry Ward Harry Ward Martijn Kleermaker Matt Clark Michael Smith

Darts: PDC Home Tour heute live im TV und Livestream

Im deutschen Fernsehen ist die PDC Home Tour nicht zu sehen. Stattdessen könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livestream sehen. DAZN zeigt jedes Match der Tour live und in voller Länge.

Wie jeden Tag beginnt auch heute die Übertragung des Turniers auf DAZN um 20.30 Uhr. Solltet Ihr eine Gruppe verpasst haben, könnt Ihr Euch die Spiele eine Woche lang im Re-Live ansehen.

Zudem bietet die PDC im hauseigenen Streamingdienst PDC TV ebenfalls einen Livestream aller Partien an.

PDC Home Tour: Die bisherigen Gruppensieger

Bei der PDC Home Tour gab es bereits einige Überraschungen: So musste unter anderem Weltmeister Peter Wright direkt am ersten Turniertag die Segel streichen. Auch der Weltranglistenachte James Wade und der diesjährige WM-Halbfinalist "Iceman" Gerwyn Price sind bereits aus dem Turnier ausgeschieden.