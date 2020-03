So könnt Ihr den siebten Spieltag der Premier League of Darts in Newcastle live im TV und Livestream verfolgen. Mit SPOX seid Ihr live dabei und verpasst garantiert nichts.

Nach Liverpool ist vor Belfast: In der Premier League of Darts geht's am Donnerstag, 2. April 2020, mit dem 6. Spieltag in der Odyssey Arena in Belfast (Nordirland) weiter.

Premier League of Darts: 7. Spieltag in Newcastle live im TV und Livestream

Alle Duelle der Premier League of Darts könnt Ihr live bei DAZN verfolgen. Neben der Premier League hat der Streamingdienst auch die Darts-WM und zahlreiche weitere Turniere im Angebot.

Sichert Euch jetzt einen DAZN-Probemonat und verfolgt den Spieltag in Belfast kostenlos. Der Streaminganbieter begleitet Euch mit Elmar Paulke, der deutschen Stimme des Darts, sowie zahlreichen Experten und Profis durch die Übertragungen an allen 17 Spieltagen.

© getty

Im Free-TV läuft die Premier League of Darts live bei Sport1.

Premier League of Darts: Die Teilnehmer

Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price und Gary Anderson - alles was Rang und Namen hat, ist auch in der Premier League of Darts vertreten.

Alle Teilnehmer im Überblick:

Spieler Land Order of Merit Michael van Gerwen Niederlande 1 Gerwyn Price Wales 2 Peter Wright Schottland 3 Rob Cross England 4 Michael Smith England 5 Gary Anderson Schottland 6 Daryl Gurney Nordirland 7 Nathan Aspinall England 8 Glen Durrant England 22

Premier League of Darts: Spielplan und Austragungsorte

Die Premier League of Darts wird insgesamt in sieben Ländern ausgetragen. Auch in Deutschland findet ein Spieltag statt, am 23. April geht's für Michael van Gerwen und Co. nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena.

Der Spielplan im Überblick:

Datum Spieltag Land Stadt Halle 6. Februar 1 Schottland Aberdeen P&J Live 13. Februar 2 England Nottingham Motorpoint Arena 20. Februar 3 Wales Cardiff Motorpoint Arena 27. Februar 4 Irland Dublin 3Arena 5. März 5 England Exeter Westpoint 12. März 6 England Liverpool M&S Bank Arena 19. März 7 England Newcastle Utilita Arena 25. März 8 Niederlande Rotterdam Rotterdam Ahoy 26. März 9 Niederlande Rotterdam Rotterdam Ahoy 2. April 10 Nordirland Belfast SSE Arena 9. April 11 England Sheffield FlyDSA Arena 16. April 12 England Manchester The Manchester Arena 23. April 13 Deutschland Berlin Mercedes-Benz Arena 30. April 14 England Birmingham Arena Birmingham 7. Mai 15 Schottland Glasgow The SSE Hydro 14. Mai 16 England Leeds First Direct Arena 21. Mai Playoffs England London The O2

Premier League of Darts: Der 7. Spieltag im Überblick

Auch am siebten Spieltag der Premier League of Darts gibt es wieder einige interessante Duelle, unter anderem trifft der amtierende Weltmeister Peter Wright auf den aktuellen Tabellenführer Glen Durrant. Alle Duelle im Überblick:

Spieler 1 Spieler 2 Michael Smith Gary Anderson Michael van Gerwen Rob Cross Nathan Aspinall Gerwyn Price Chris Dobey Daryl Gurney Peter Wright Glen Durrant

Premier League: Die Tabelle nach dem 6. Spieltag

Nach den ersten sechs Spieltagen führt Glen Durrant die Tabelle vor Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Michael van Gerwen an.

Die Tabelle nach dem sechsten Spieltag: