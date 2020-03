Premier League of Darts - 5. Spieltag: Weltmeister Peter Wright meldet sich nach Debakel stark zurück

Nach dem 1:7-Debakel in der Vorwoche gegen Gerwyn Price hat sich Peter Wright am 5. Spieltag der Premier League of Darts eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Weltmeister schlug den bis dato überzeugenden Nathan Aspinall souverän mit 7:3 und spielte dabei einen 110er Drei-Darts-Average.

In Exeter hielt Aspinall mit Snakebite nur in der Anfangsphase des Matches mit. Nachdem The Asp beim Stand von 2:4 noch einmal bis auf ein Leg herankam und auf 3:4 verkürzte, startete der Weltmeister seine One-Man-Show und spielte im achten Leg einen Elf-Darter und im neunten Leg einen Zwölf-Darter. Aspinall erholte sich davon nicht mehr.

Für Wright kam der überzeugende Sieg über Aspinall zum richtigen Zeitpunkt. Der Schotte war mit einer Niederlage gegen Michael van Gerwen und einem Remis in die Premier League gestartet und hatte nach seinem Sieg über Rob Cross am vergangenen Donnerstag eine deftige 1:7-Packung gegen Price kassiert. In der Tabelle steht Wright aktuell auf dem drittletzten Platz vor 2018-Weltmeister Cross und Daryl Gurney.

Im direkten Aufeinandertreffen der beiden Schlusslichter gab es am Abend keinen Sieger, obwohl Gurney zunächst souverän mit 3:0 nach Legs führte. Cross steigerte jedoch sein Scoring und zog mit Super Chin gleich. Beide spielten phasenweise ein starkes Niveau, besonders eindrucksvoll war Gurneys Doppelquote (85,71 Prozent).

Darts: Challenger Humphries und Durrant sorgen für Überraschungen

Für einen kleinen Paukenschlag sorgten in Exeter jedoch Glen Durrant und Challenger Luke Humphries. Der aus dem Süden Englands stammende Cool Hand Luke nutzte sein Heimspiel in Exeter und schlug Doppelweltmeister Gary Anderson mit 7:5. Dem Flying Scotsman wurde dabei einmal mehr seine schwache Doppelquote (21,74 Prozent) zum Verhängnis.

Durrant fertigte derweil überraschenderweise WM-Halbfinalist Price an, der in der Vorwoche noch mit 7:1 über Weltmeister Wright triumphiert hatte. Durrant gab von Beginn an den Ton an, spielte insgesamt einen 100er Drei-Darts-Average und führte nach Legs schnell mit 4:0. Das Match machte er im großen Stil zu und verpasste Price zum Abschluss ein 129er-Checkout.