Darts-WM - Spielplan der kommenden Tage: Diese Spiele stehen an

Nach der überstandenen Weihnachtspause geht es in die heiße Phase der Darts-WM in London. SPOX zeigt Euch alle Spiele, die in den kommenden Tagen anstehen und wie Ihr sowohl die Viertel- als auch Halbfinals und das Finale im TV und Livestream sehen könnt.

Darts-WM 2020: Termine, Spielplan

Gespielt wird an jedem Tag, mit Ausnahme des 31.12.2019. Die Viertelfinals steigen am 29.12, die Halbfinals am 30.12. und das Finale am 1.1.2020.

Datum Uhrzeit Wochentag Spielrunde 29. Dezember 13.30 Uhr Sonntag Viertelfinale I + II 29. Dezember 20 Uhr Sonntag Viertelfinale III + IV 30. Dezember 20 Uhr Montag Halbfinale I + II 1. Januar 21 Uhr Mittwoch Finale

Darts-WM 2020: Spiele, Partien

So sehen die Viertelfinals der Darts-WM 2020 aus:

Spiel Spieler 1 Spieler 2 Viertelfinale I Nathan Aspinall D. Van den Bergh Viertelfinale II Luke Humphries Peter Wright Viertelfinale III M. van Gerwen Darius Labanauskas Viertelfinale IV Glen Durrant Gerwyn Price

In den Halbfinals treffen dann die Sieger aus VF I (Aspinall/Van den Bergh) und III (Van Gerwen/Labanauskas) und VF II (Humphries/Wright) und IV (Durrant/Price) aufeinander.

Das Finale bestreiten van Gerwen, Labanauskas, Aspinall oder van den Bergh gegen Humphries, Wright, Durrant oder Price.

Darts-WM, Übertragung: So seht Ihr die WM im TV und Livestream

Alle Sessions der Darts-WM 2020 gibt es live und in voller Länge bei DAZN. Der Streamingdienst geht immer um 13.30 Uhr bzw. 20 Uhr auf Sendung und übernimmt die Bilder von Sky Sports.

Neben dem Originalkommentar auf Englisch könnt Ihr bei DAZN Elmar Paulke lauschen, der Euch gemeinsam mit wechselnden Experten durch die Sessions begleitet.

Ein DAZN-Abo kostet Euch entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat). Der erste Monat ist für Neukunden stets kostenfrei.

Neben DAZN zeigt auch Sport1 alle Sessions live.

Darts-WM 2020: Favoriten

Favorit in diesem Jahr ist der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Michael van Gerwen. Der Niederländer dominiert seit Jahren bei den großen Turnieren der PDC und hat sich bislang im Turnier keine Blöße gegeben.

Sein ärgster Konkurrent ist Gerwyn Price, ein ehemaliger Rugby-Spieler aus Wales. Er wird dank des frühen Ausscheidens von Rob Cross nach der WM die Nummer zwei der Welt sein und ist der einzige verbleibende Spieler, der konstant den Leistungen von Michael van Gerwen folgen kann.

Wie Elmar Paulke die Situation rund um die Favoriten sieht und was er zum Aus von Max Hopp zu sagen hat, lest Ihr in seiner SPOX-Kolumne.

Darts-WM 2020: Preisgelder

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Preisgelder unverändert.