In der Nacht von Freitag auf Samstag steigt Internet-Star Jake Paul wieder in den Boxring. SPOX verrät Euch, wer den Kampf gegen Andre August heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Der Kampf wird in der Nacht auf den morgigen Samstag in Orlando (Florida) gegen 1:30 Uhr deutscher Zeit ausgetragen. Dann steigt YouTube-Star Jake Paul zum neunten Mal in den Boxring.

BOXEN LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Anders als bei seinen anderen Kämpfen gegen Prominente oder ehemalige MMA-Größen wartet mit Andre August ein waschechter Profi auf den 26-Jährigen, der in der Welt des Sports endlich ernstgenommen werden will.

Im Rahmen des Events "MVP's Most Valuable Prospects IV" werden auch einige andere Fights stattfinden, unter anderem streiten sich Shadasia Green und Franchon Crews Dezurn um den WBC-Titel im Supermittelgewicht der Frauen.

© getty Jake Paul steigt am 15. Dezember gegen Andre August in den Ring.

Jake Paul vs. Andre August heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im TV und Livestream?

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Jake Paul und Andre August können ausschließlich beobachtet werden, wenn Ihr Geld bezahlt.

Jake Paul vs. Andre August heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im TV und Livestream?

Zuständig ist auch dieses Mal der Streaminganbieter DAZN. Dort werden alle Kämpfe des Abends live und exklusiv übertragen.

Der Streamingdienst hatte in den vergangenen Wochen bereits die Kämpfe von Tyson Fury, Dereck Chsiora oder KSI ausgestrahlt.

Auch in Österreich und der Schweiz könnt Ihr bei DAZN das Kräftemessen von Paul und August live sehen.

Dafür benötigt Ihr allerdings mindestens das Abo-Paket DAZN Super Sport. Wer "nur" DAZN World gebucht hat, geht leer aus.

Jake Paul vs. Andre August heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Boxen im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Ort: Orlando, Florida

Orlando, Florida Event: Boxen

Boxen Kampf: Tyson Fury vs. Andre August

Tyson Fury vs. Andre August Uhrzeit: 1.30 Uhr deutscher Zeit

1.30 Uhr deutscher Zeit TV: /

/ Livestream: DAZN

© getty Jake Pauls nächster Boxgegner ist Tommy Fury, Halbbruder von Tyson Fury.

Jake Paul vs. Andre August - Die Boxer im Vergleich