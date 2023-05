YouTube-Star KSI trifft heute in seinem zweiten Profi-Boxkampf auf Joe Fournier. SPOX verrät, wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

Internetpersönlichkeit KSI testet am heutigen Samstag, den 13. Mai, wieder sein Können im Ring. Er bestreitet seinen zweiten Profikampf - sein erster war das Aufeinandertreffen mit Logan Paul im Jahr 2019, das KSI via geteilter Entscheidung für sich entscheiden konnte.

Doch heute tritt KSI nicht gegen Logan Paul an, sein Gegner ist der 40-jährige Geschäftsmann und Fitnesstrainer Joe Fournier, der bereits 10 Profikämpfe in den Beinen hat, wovon er neun gewann (alle via K.o.). Einzig der Fight gegen Mustapha Stini endete nicht zu seinen Gunsten, weil er nach dem Kampf positiv auf verbotene Substanzen getestet wurde. Der Kampf wurde deswegen als "No Contest" gewertet.

Die beiden Engländer bilden heute nun den Hauptkampf einer Fightcard, die zahlreiche weitere bekannte Personen aus dem Internet beinhaltet, darunter auch KSIs jüngeren Bruder Deji Olatunji. Als Veranstaltungsstätte für die Box-Nacht dient die Wembley Arena in der englischen Hauptstadt London.

Um 20 Uhr deutscher Zeit gehen die Vorkämpfe los. KSI gegen Fournier soll um ca. 23.30 Uhr über die Bühne gehen. Beim Hauptkampf, der maximal sechs Runden dauert, steht zudem auch der MF-Titel im Cruiserweight (maximal 90 Kilogramm), den KSI aktuell hält, auf dem Spiel.

KSI vs. Joe Fournier: Die Maincard auf einen Blick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Runden Cruiserweight KSI Joe Fournier 6 Halbschwergewicht Deji Olatunji Swarmz 4 Cruiserweight Salt Papi Anthony Taylor 3 Super Bantamgewicht Tennessee Thresh Paigey Cakey 3 Cruiserweight ViruZz DK Money 3 Super Bantamgewicht Little Bellsy Lil Kymchii 3

KSI vs. Joe Fournier, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream

Die, die beim Boxkampf heute in Echtzeit mit dabei sein wollen, haben nur eine Option: DAZN. Der Streamingdienst, der nicht nur Boxkämpfe in seinem Repertoire hat, sondern in Deutschland unter anderem auch das Zuhause der UFC ist, bietet ab 20 Uhr die Vorkämpfe und danach auch den Hauptkampf auf der Plattform an.

Um auf das DAZN-Angebot zugreifen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt, das in jedem Fall Kosten mit sich bringt. Je nachdem, für welches der drei zur Verfügung stehenden Pakete Ihr Euch im Endeffekt entscheidet, fallen unterschiedlich hohe Kosten an.

DAZN Unlimited bietet das gesamte DAZN-Angebot an und ist dadurch das teuerste Paket. DAZN Standard spezialisiert sich auf Fußball, deckt aber auch Boxen ab. Einzig mit der kostengünstigsten Variante, DAZN World, habt Ihr keine Möglichkeit, Boxkämpfe bei DAZN zu schauen.

KSI vs. Joe Fournier, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

KSI vs. Joe Fournier, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Kampf: KSI vs. Joe Fournier (Hauptkampf)

KSI vs. Joe Fournier (Hauptkampf) Runden: 6

6 Gewichtsklasse: Cruiserweight

Cruiserweight Datum: 13. Mai 2023

13. Mai 2023 Uhrzeit: ca. 23.30 Uhr (MEZ)

ca. 23.30 Uhr (MEZ) Ort: Wembley Stadium, London

Wembley Stadium, London Übertragung: DAZN

KSI vs. Joe Fournier: Die beiden Kämpfer im Head-to-Head-Vergleich