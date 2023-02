Am heutigen Sonntag steigt Jake Paul gegen Tommy Fury in den Ring. Alle Informationen zu der Übertragung des Events und wo Ihr den Boxkampf heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jake Paul vs. Tommy Fury! So lautet am heutigen Sonntag, den 26. Februar, der Hauptkampf des Boxevents in der Diriyah Arena in Saudi-Arabien. Das Duell zwischen Fury und Paul startet voraussichtlich um 23.00 Uhr deutscher Zeit in Diriyah, einem Vorort der saudi-arabischen Hauptstadt Riad.

Heute kommt es zum langersehnten Aufeinandertreffen zwischen Jake Paul und Tommy Fury. Schon zweimal wurde der Kampf zwischen den beiden verschoben, nun kommt es zum Duell zwischen dem Youtube-Star Jake Paul und Fury, dem Halbbruder von Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury.

Die Bilanz der beiden Boxer ist makellos. Jake Paul gewann bislang alle seine sechs Fights - gegen einen echten Profi trat der 26-jährige allerdings noch nicht an. Mit Tommy Fury trifft Jake Paul auf einen Kontrahenten, der alle seine acht Kämpfe siegreich beendete.

Neben dem Hauptkampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury finden in der Diriyah Arena am heutigen Tag einige weitere Kämpfe statt. So kommt es unter anderem auch zu einem Titelkampf im Cruisergewicht. lunga Makabu und Badou Jack kämpfen um den Gürtel in der WBC.

© getty Jake Paul trifft heute in Saudi Arabien auf Tommy Fury.

Jake Paul vs. Tommy Fury - Die Boxer im Vergleich

Jake Paul Kategorie Tommy Fury 26 Alter 23 USA Nationalität England "The Problem child" Spitzname "TNT" 6-0-0 Bilanz (Boxen) 8-0-0 185 cm Größe 183 cm 193 cm Reichweite 203 cm

Jake Paul vs. Tommy Fury, Übertragung: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Den Fight zwischen Jake Paul und Tommy Fury zeigt BILD am heutigen Sonntagabend exklusiv im TV und Livestream. Im linearen TV seht Ihr Paul vs. Fury live und in voller Länge auf BILD TV. Dort seht Ihr das Boxevent in Diryah ab 20.00 Uhr. Der Kampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury beginnt voraussichtlich um 23.00 Uhr.

BILD bietet Euch zudem die Option, den Boxkampf zwischen Jake Paul und Tommy Fury live und vollumfänglich im Livestream zu sehen. Den kostenpflichtigen Livestream des Fights seht Ihr mit einem BILDplus-Abo.

Jake Paul vs. Tommy Fury - Fightcard: Die Maincard im Überblick