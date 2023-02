Tommy Fury bezwingt Jake Paul nach Punkten - Boxkampf in Saudi-Arabien endet nicht wie in angeblichem Skript

Tommy Fury hat den viel diskutierten Kampf in Saudi-Arabien gegen Jake Paul gewonnen. Der Reality-TV-Star bezwang den YouTuber nach Punkten.

Die Punktrichter entschieden sich nach Split-Decision für Fury (74:75, 76:73, 76:73). In der achten und letzten Runde hatte dieser einen Schockmoment überstanden, als er nach einem harten Treffer vom Ringrichter angezählt wurde.

Paul, der in der zweiten Hälfte des Kampfes konditionell sichtbar zu kämpfen hatte, kassierte wegen Schlägen auf den Hinterkopf in der fünften Runde obendrein einen Punktabzug.

Fury, der von seinem berühmten Bruder und WBC-Weltmeister Tyson zum Ring geführt wurde, offenbarte in seinen Aktionen, dass er im Vergleich zu Paul der deutlich bessere Boxer ist.

Besonders in der Beinarbeit und Schlagtechnik hatte er seinem Kontrahenten einiges voraus. Paul, der seine Sache trotz seines Quereinstiegs in den Sport dennoch gut machte, lauerte häufig mit wilden Haken auf den Lucky Punch. Jedoch landete er einige harte Treffer, was auch dem Umstand geschuldet war, dass Fury immer wieder arrogant agierte und die Deckung hängen ließ.

Während des Kampfes hatte auch Jakes Bruder Logan für Aufsehen gesorgt. Kurz vor der vierten Runde bezeichnete der Youtube-Star, der einen Vertrag bei der WWE unterschrieben hat, Fury als "Bitch".

Brisant: Paul besitzt eine Rückkampf-Klausel. Fury kündigte in seiner Siegesrede an, einem erneuten Duell offen gegenüberzustehen. Paul deutlich: "Ich verdiene einen Rückkampf."

Jake Paul vs. Tommy Fury: Angebliches Skript bewahrheitet sich nicht

Tyson Fury hatte vor dem Kampf 100.00 Euro auf Tommy gesetzt. Durch den Sieg kassierte er 250.000 Euro. "Ich weiß, dass Tommy ihn umhauen wird. Er gewinnt durch K.o.", sagte der Schwergewichts-Superstar und betonte: "Wenn er Jake Paul nicht schlagen kann, soll er mit dem Boxen aufhören. Wenn er nicht gewinnt, muss ich seinen Nachnamen ändern."

Im Vorfeld des Kampfes hatte es Gerüchte gegeben, wonach ein Skript für den Kampf existieren würde. In diesem hieß es, dass Paul durch Technischen K.o. in der achten Runde gewinnen soll. Immerhin bewahrheitete sich, dass Fury ein Cut am Auge haben wird - dieser resultierte allerdings aus einem Kopfstoß.

Geleakt wurde das vermeintliche Skript von Mike Perry, der als Ersatzmann bereitstand, sollte Fury doch nicht antreten. Weitere Inhalte des angeblichen Skripts findet Ihr hier.

Jake Paul vs. Tommy Fury - Fightcard: Die Maincard im Überblick