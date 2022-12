Tyson Fury und Derek Chisora kämpfen am heutigen Samstag um den Schwergewichtstitel der WBC. Alle Informationen zu der Übertragung des Boxkampfes und wo Ihr das Spektakel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im Schwergewichtsboxen kommt es heute zum Titelkampf zwischen Tyson Fury und Derek Chisora. Verteidigt der amtierende Titelträger Fury seinen WBC-Titel oder gelingt es Derek Chisora am Abend den Gypsy King zu entthronen?

Tyson Fury vs. Derek Chisora, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream - Die Infos

Am heutigen Samstag, den 3. Dezember, stehen sich Tyson Fury und Derek Chisora zum Titelfight in der WBC gegenüber. Der Schwergewichtskampf startet voraussichtliche um 22.00 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort des Fights dient das Tottenham Hotspur Stadium in London.

Der amtierende WBC-Weltmeister Tyson Fury geht als klarer Favorit in den Kampf gegen Derek Chisora. Schon zweimal besiegte der Brite seinen Landsmann Chisora im Ring. Das letzte Aufeinandertreffen ist jedoch schon eine Weile her: Im Jahr 2014 gewann Fury nach Aufgabe Chisoras in der 10. Runde. Seitdem hat sich Tyson Fury als einer der besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten etabliert - keinen seiner 33 Profifights verlor der Gypsy King.

Derek Chisora hingegen verlor schon ganze 13-mal einen Kampf in seiner Profi-Laufbahn. Zuletzt gewann er jedoch im Juli diesen Jahres gegen den Bulgaren Kubrat Pulev, er sicherte sich damit seinen dritten Kampf gegen Tyson Fury. Gelingt dem 38-jährigen heute gegen den Titelträger die große Überraschung und der Gewinn des WBC-Gürtels?

© getty Verteidigt Tyson Fury heute seinen WBC-Titel gegen Derek Chisora?

Tyson Fury vs. Derek Chisora, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream - Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kampf Titel Schwergewicht Tyson Fury (England) gegen Dereck Chisora (England) WBC-Weltmeisterschaft Schwergewicht Daniel Dubois (England) gegen Kevin Lerena (Südafrika) WBA-Weltmeisterschaft Leichtgewicht Yvan Mendy (Frankreich) gegen Denys Berinchyk (Ukraine) EBU-Meisterschaft Leichtgewicht Karol Itauma (England) vs Vladimir Belujsky (Slowakei) / Halbschwergewicht Hosea Burton (England) gegen (TBA) / Federgewicht Isaac Lowe (England) gegen Sandeep Singh Bhatti (Indien) / Super-Federgewicht Royston Barney Smith (England) gegen Cruz Perez (Argentinien) /

Im TV läuft am heutigen Samstag der Schwergewichtskampf zwischen Tyson Fury und Derek Chisora nicht. Den WBC-Titelkampf seht Ihr dagegen live und in voller Länge im Livestream.

Für die Übertragung des Fights zwischen Tyson Fury und Derek Chisora zeigt sich heute die BILD verantwortlich. Mit einem kostenpflichtigen Abo bei BILDplus seht Ihr Fury vs. Chisora live und in voller Länge im Livestream.

Tyson Fury vs. Derek Chisora, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream - Die Boxer im Vergleich