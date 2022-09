In der Nacht auf Sonntag verteidigt Canelo Alvarez gegen Gennady Golovkin seine vier WM-Titel im Supermittelgewicht. Wir zeigen Euch, wer den Kampf live im TV und im Livestream zeigt/Überträgt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit den Kampf zwischen Canelo Alvarez und Gennady Golovkin live verfolgen!

Bühne frei für eines der größten Box-Spektakel des Jahres! Der unumstrittene Supermittelgewichts-Champion Canelo Alvarez verteidigt die WM-Gürtel der IBF, WBA, WBC und WBO gegen den kasachischen Routinier Gennady Golovkin. Für den besten Boxer der Welt aus Mexiko ist es der erste Kampf nach seiner Niederlage im Halbschwergewichts-Titelfight der der WBA gegen den Russen Dmity Bivol im Mai diesen Jahres.

Alvarez und Golovki trafen in der Vergangenheit bereits zweimal aufeinander - allerdings jeweils im Mittelgewicht. Im September 2017 endete der WM-Kampf (IBF, WBA, WBC und WBO) nach zwölf Runden Unentschieden, ein Jahr später gewann Alvarez den Titelkampf nach Version der WBA und WBC nach Punkten. Wer setzt sich jetzt durch?

Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin, Boxen: Wann und wo?

Alvarez und Golovkin treffen in der Nacht auf Sonntag, 18. September, aufeinander. Austragungsort ist die T-Mobile Arena in Las Vegas.

Die Kämpfe der Main Card beginnen um 2 Uhr deutscher Zeit, um 4.45 Uhr machen sich dann die beiden Hauptkämpfer auf den Weg in den Ring, ehe um 5 Uhr der Kampf beginnen wird.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin live im TV und Livestream?

Alvarez vs. Golovkin 3 wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen. Wer sich den Fight nicht entgehen lassen will, muss dafür bezahlen - in Form eines Abos von DAZN.

Der Streamingdienst zeigt regelmäßig Boxevents der Spitzenklasse. Über die DAZN-App läuft der Livestream auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV.

Die Übertragung ist umfangreich. Ab 2 Uhr könnt Ihr bereits die Vorkämpfe live verfolgen. Die separate Übertragung zum Hauptkampf mit einer ausführlichen Vorberichterstattung und Analysen nach dem Kampf beginnt um 4.30 Uhr mit folgendem DAZN-Team:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experten: Andreas Selak

Kampfsport nimmt bei DAZN eine wichtige Rolle ein. Neben den besten Boxkämpfen seht Ihr beim "Netflix des Sports" regelmäßig die besten MMA-Events der UFC. Darüber hinaus zählen unter anderem US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Wintersport, Fußball (u.a. Champions League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Primera Division), Motorsport und Radsport zum umfangreichen Programmangebot.

Ein Abonnement kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin, Boxen: Die beiden Kämpfer im Vergleich