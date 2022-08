Titelkampf im Schwergewicht! Anthony Joshua und Oleksandr Usyk treffen heute zum zweiten Mal aufeinander. SPOX tickert den Boxkampf live mit.

Jetzt DAZN abonnieren und damit den Rückkampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk live verfolgen!

Nach der Niederlage im vergangenen Jahr im ersten Kampf gegen Oleksandr Usyk will Anthony Joshua heute die Revanche und all seine Titel im Schwergewicht zurück. Gelingt es dem Briten, erneut einen Rückkampf zu gewinnen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Boxkampf heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Anthony Joshua und Oleksandr Usyk lieferten sich bereits im September des vergangenen Jahres eine 12-Runden-Schlacht, die der Ukrainer überraschend via einstimmiger Entscheidung gewann. Mit diesem Sieg riss Usyk die Schwergewichtstitel der Verbände IBO, WBO, IBF und WBA an sich. Nun gilt es diese zum ersten Mal zu verteidigen - gegen den Mann, dem er sie abnahm, der jedoch nach seiner ersten Karriereniederlage schon einmal erfolgreich zurückkam. Die Revanche gegen Andy Ruiz Jr. glückte Joshua damals sogar in Saudi-Arabien.

Vor Beginn: Die Vorkämpfe beginnen um 19 Uhr deutscher Zeit, Joshua vs. Usyk soll dann um ca. 23.15 Uhr starten. Die Fights finden allesamt im Dschidda Super Dome in der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rückkampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Boxkampf heute im TV und Livestream

DAZN überträgt heute nicht nur den Hauptkampf zwischen Joshua und Usyk live und in voller Länge, sondern auch die Vorkämpfe ab 19 Uhr. Die Vorberichte zum Joshua vs. Usyk beginnen dann erst um 23.15 Uhr, zur selben Uhrzeit meldet sich Kommentator Uli Hebel, der von dem Experten Andreas Selak und Bernd Bönte unterstützt wird.

Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, das monatlich 29,99 Euro (Monatsabo) und jährlich 274,99 Euro (Jahresabo) kostet.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Head-to-Head

Kämpfer Anthony Joshua Oleksandr Usyk Kampfname AJ The Cobra Nationalität Großbritannien Ukraine Alter 32 Jahre 35 Jahre Größe 198 cm 191 cm Reichweite 208 cm 198 cm Gewichtsklasse Schwergewicht (90,72+ kg) Schwergewicht (90,72+ kg) Stil Linksauslage Rechtsauslage Titel IBO, WBO, IBF, WBA - alles Schwergewicht Bilanz 24-2-0 (22 KOs) 19-0-0 (13 KOs)