Tyson Fury wird seinen nächsten Boxkampf nicht gegen Anthony Joshua bestreiten, dafür steigt er gegen Manuel Charr in den Ring. Wann ist es damit so weit? SPOX klärt auf.

Das "Battle of Britain" ist geplatzt - zumindest vorerst. Wie Tyson Fury über die sozialen Netzwerke verlauten ließ, habe Anthony Joshua nach einer zuvor mündlichen Einigung eine Frist zur Vertragsunterschrift verstreichen lassen. Diese soll am Montag um 17 Uhr abgelaufen und erst kurzfristig am vergangenen Wochenende mitgeteilt worden sein.

Beide werden dieses Jahr nun nicht mehr zum Mega-Kampf in den Boxring steigen. "Der Tag der Entscheidung ist gekommen und vorüber. Für Joshua ist es offiziell vorbei", teilte Fury mit.

Boxen: Wann ist der nächste Kampf von Tyson Fury?

Und jetzt? Einen Kampf mit Furys Beteiligung wird es trotzdem geben - und ein Kontrahent steht auch schon fest. Der 34-Jährige wird von Manuel Charr herausgefordert, der Fight findet am 3. Dezember, einem Samstag, statt. "Ich freue mich darauf, gegen einen Mann zu kämpfen, der kämpfen will und Feuer und Verlangen hat", so Fury. Charr meinte derweil: "Gute Entscheidung. Bruder, wir werden unseren Fans die beste Show liefern."

© getty Tyson Fury boxt im Dezember gegen Manuel Charr.

Stattfinden soll diese in Manchester oder Cardiff, der genaue Austragungsort steht demzufolge noch nicht fest. Unklar ist ebenso, wo Fury gegen Charr live im TV und Livestream übertragen wird. Infrage kommt hier womöglich DAZN, der Streamingdienst zeigt in Deutschland jedenfalls viele große Boxkämpfe live und in voller Länge.

Boxen: Wann ist der nächste Kampf von Tyson Fury? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tyson Fury vs. Mahmoud Charr: Die letzten fünf Kämpfe Furys

Datum Gegner Ergebnis Kommentar 23.04.2022 Dillian Whyte Sieg

TKO WBC World Heavyweight 09.10.2021 Deontay Wilder Sieg

KO WBC World Heavyweight 22.02.2020 Deontay Wilder Sieg

TKO WBC World Heavyweight 14.09.2019 Otto Wallin Sieg

UD 15.06.2019 Tom Schwarz Sieg

TKO WBO Inter-Continental Heavyweight

Tyson Fury vs. Mahmoud Charr: Die letzten fünf Kämpfe Charrs