Boxen: Fans in Sorge um Dereck Chisora - Bilder und Reaktionen zum Comeback von Tyson Fury

Tyson Fury verteidigt seinen WM-Titel im Schwergewicht gegen Dereck Chisora deutlich und feiert bei seinem Comeback einen souveränen Sieg. Zwischenzeitlich hatten die Fans sogar Angst um die Gesundheit Chisoras. SPOX liefert die Bilder und Reaktionen zum Kampf.

Tyson Fury hat Dereck Chisora ordentlich verprügelt und schickte anschließend noch eine persönliche Nachricht an Oleksandr Usyk, der sich den Kampf vor Ort ansah. Hier kommen die Bilder zum Kampf.

© getty

Chisora kaum mit gelungenen Aktionen

Chisora kam nie richtig an Fury heran. Am Ende hatte er nur halb so viele Treffer wie sein Gegner und darunter waren kaum wirkungsvolle Schläge. Zeitweise wirkte der Kampf wie ein Trainingskampf für den favorisierten Fury.