Boxen: Tyson Fury und Jake Paul vereinbaren irre Wette in Höhe von 1 Million Dollar

Tyson Fury und Jake Paul haben sich auf einen hohen Wetteinsatz für den Boxkampf von Letzerem gegen den jüngeren Halbbruder des Weltmeisters im Schwergewicht, Tommy, geeinigt. Die Summe wurde per Videos über die sozialen Medien ausgehandelt und steht letztlich bei 1 Million Dollar.

Vorausgegangen war ein Interview von Tyson Fury, dass er so viel Vertrauen in seinen Halbbruder habe und 100.000 Dollar auf ihn setzen würde. Die Antwort von Jake Paul ließ nicht lange auf sich warten.

Der YouTube-Star, der inzwischen beachtliche Erfolge im Boxring gefeiert hat, nahm die Wette an, spottete aber über die für seinen Geschmack zu geringe Summe. Dabei spielte er auf die hohen Einnahmen an, die Fury in den vergangenen Jahren mit Boxen erwirtschaftet hat.

Fury konterte mit einem Video und schraubte die Summe auf 1 Million Dollar hoch, äußerte aber gleichzeitig Zweifel ob des Kontostands von Paul. "Ich glaube nicht, dass du eine Million Dollar hast", sagte er: "Und ich spreche nicht von Kryptowährungen. Ich spreche von echten U.S. Greenbacks."

Deshalb forderte Fury, dass die Summe auf einem Treuhandkonto hinterlegt und nach dem Kampf ausgezahlt werde. Paul stimmte zu und kontaktierte umgehend seinen Anwalt.

© getty

Paul stichelt gegen Fury und gibt sich siegessicher

Es folgten weitere Sticheleien in Richtung des 33-Jährigen, der vor einigen Wochen seinen erneuten Rücktritt vom Rücktritt angekündigt hatte. "Der Weltmeister im Schwergewicht, eine Million Dollar ist alles, was du wetten willst?", sagte Paul und fügte an: "Wenn du mit so einem Kleingeld gehen willst, kein Problem."

Paul, der zuletzt den ehemaligen UFC-Weltmeister im Weltergewicht Tyron Woodley ausknockte und eine Bilanz von 5:0 Siegen hat, gab sich zudem siegessicher: "Ich werde dein Geld nehmen und es für etwas Gutes ausgeben."

Tommy Fury ist ebenfalls noch ohne Niederlage. Der 23-Jährige gewann alle seine acht Kämpfe. In England ist er obendrein für seine Teilnahme an der Reality-Show "Love Island" bekannt.