Heute Nacht sorgen Canelo Alvarez und Dmitry Bivol für das nächste Box-Spektakel! Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf um den WBA-Gürtel im Halbschwergewicht live im TV und Livestream sehen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit den Kampf zwischen Canelo Alvarez und Dmitry Bivol heute Nacht live verfolgen!

Heute Nacht ist es endlich soweit: Saul "Canelo" Alvarez steigt ein halbes Jahr nach seinem bis heute letzten Kampf, in dem er Caleb Plant in der 11. Runde via KO besiegen konnte, wieder in den Ring. Sein Ziel: Nach der Domination der Super-Mittelgewichtsklasse auch die Halbschwergewichtsklasse unsicher machen. Dafür muss er jedoch an den Russen Dmitry Bivol vorbei, der aktuell Halbschwergewichts-Champion der WBA ist.

Canelo Alvarez vs. Dmitry Bivol, Boxen: Wann und wo?

Die beiden Kontrahenten treffen in der Nacht auf Sonntag, den 8. Mai, um den WBA-Titel aufeinander. Ausgetragen wird das Ganze in der T-Mobile Arena, Las Vegas, USA. Die Vorkämpfe gehen um 2 Uhr deutscher Zeit los, der Hauptkampf soll um ca. 6 Uhr losgehen.

© getty Canelo Alvarez steht heute Nacht im Ring Dmitry Bivol gegenüber.

Für Bivol ist es heute bereits die vierte Titelverteidigung. Zuvor setzte er sich gegen Lenin Castillo, Craig Richards und Umar Salamow durch. Das obere Limit im Halbschwergewicht liegt bei 175 Pfund, was umgerechnet knapp unter 80 Kilogramm sind. Für Alvarez, der den Großteil seiner Karriere in den unteren Gewichtsklassen verbracht hatte, ist es erst der zweite Kampf in dieser Klasse.

Canelo Alvarez vs. Dmitry Bivol, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream

Wer heute Nacht das Spektakel zwischen Canelo Alvarez und Dmitry Bivol live und in voller Länge sehen möchte, braucht Zugang zum Livestream-Angebot von DAZN. Dort seht Ihr nicht nur den Hauptkampf, sondern auch die zahlreichen Vorkämpfe. Deswegen geht die Übertragung der Box-Nacht bereits um 2 Uhr los. Durch die Kämpfe begleiten Euch Kommentator Uli Hebel und Experte Andreas Selak.

In derselben Nacht bietet DAZN zudem auch UFC 274 zwischen Charles Oliveira und Justin Gaethe an. Doch Kampfsport ist bei weitem nicht alles, das es beim "Netflix des Sports" zu sehen gibt. Darüber hinaus überträgt der Streamingdienst aktuell auch zahlreiche Spiele der NBA-Playoffs. Weiters besitzt DAZN im Fußballbereich Übertragungsrechte an der Champions League, an Teilen der Bundesliga sowie an der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Was mit einem Abonnement, das entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr kostet, unter anderem ebenfalls abgerufen werden kann, sind folgende Sportarten: Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Wintersport, Rugby, die NFL.

Canelo Alvarez vs. Dmitry Bivol, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Canelo Alvarez vs. Dmitry Bivol, Boxen: Die beiden Kämpfer im Vergleich