Am heutigen Abend kommt es im Boxen zum Weltmeisterschaftskampf zwischen Tyson Fury und Dillian Whyte. Hier könnt Ihr den kompletten Schwergewichtskampf im Liveticker erleben.

Tyson Fury und Dillian Whyte kämpfen am heutigen Abend um den Titel der WBC Championship und um den Titel der The Ring Championship. Wer wird am heutigen Abend vor 94.000 Zuschauern den Ring als Sieger verlassen? Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Boxkampf heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem Schwergewichtskampf zwischen Tyson Fury und Dillian Whyte steht heute ein echtes Spektakel an. Ganze 94.000 Zuschauer werden heute im Wembley-Stadion in London erwartet. Die beiden Kontrahenten kämpfen dabei um den Titel der WBC.

Vor Beginn: Der Schwergewichtskampf beginnt am heutigen Abend um 22.00 Uhr im Wembley-Stadion in London.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Weltmeisterschaftskampf zwischen Tyson Fury und Dillian Whyte.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Den Kampf zwischen Tyson Fury und Dillian Whyte seht Ihr bei Bild heute live im TV und Livestream. Auf Bild TV seht Ihr den Schwergewichtskampf heute live und in voller Länge im TV.

Zudem könnt Ihr die Übertragung von Bild auch im Livestream sehen. Dieser ist jedoch kostenpflichtig, Ihr benötigt ein Abo bei BILDplus, um den Kampf im Livestream vollumfänglich zu verfolgen. Der Beginn des Kampfes ist für 22.00 Uhr angesetzt.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Boxkampf heute live im TV und Livestream - Der Vergleich

Tyson Fury Name Dillian Whyte 33 Jahre Alter 33 Jahre England Nationalität England "The Gypsy King" Spitzname "The Body Snatcher" 31-0-1 Bilanz (S-N-U) 28-2 206 cm Größe 193 cm 216 cm Reichweite 198 cm