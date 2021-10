Boxen: Rückkehrer Mann verliert deutlich gegen Weltmeister Briedis

Cruisergewichtler Artur Mann (Hannover) hat bei seiner Ring-Rückkehr den großen WM-Triumph erwartungsgemäß verpasst. Gegen den IBF-Weltmeister und Lokalmatador Mairis Briedis verlor der Herausforderer am Samstag in der lettischen Hauptstadt Riga durch K.o. in der dritten Runde.

Es war Manns zweite Niederlage im 19. Profikampf, für den der 31-Jährige aus dem Ruhestand zurückgekommen war. Bereits in der zweiten Runde war Mann nach einer Rechten von Briedis das erste Mal zu Boden gegangen. Kurz vor dem Knockout ein zweites Mal in der dritten Runde.

Im Oktober 2020 hatte Mann seine Karriere überraschend beendet, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Da Briedis jedoch sein Gegner abhanden gekommen war und Mann immer noch in der IBF-Weltrangliste geführt wurde, bekam der gebürtige Kasache im September die unerwartete Titel-Chance angeboten.

Bereits 2019 kämpfte Mann um den WM-Titel des kleinen IBO-Verbandes, unterlag jedoch dem südafrikanischen Titelverteidiger Kevin Lerena durch technischen K.o. in der vierten Runde. Seine zweite Niederlage gegen den dreimaligen Champion Briedis war keine Überraschung. Der 36-Jährige, der nun bei 28 Siegen und einer Niederlage in 29 Kämpfen steht, gilt als bester Cruisergewichtler der Welt.